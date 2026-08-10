El Cabildo de Gran Canaria pide disfrutar del eclipse solar desde la proximidad a la costa y evitar zonas forestales

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha aconsejado este lunes disfrutar del eclipse solar del próximo miércoles, 12 de agosto, desde lugares próximos y seguros, preferentemente desde la costa y en puntos con una visión despejada hacia el oeste, evitando "desplazamientos innecesarios" a la Cumbre, así como a espacios naturales y forestales "especialmente sensibles" ante las altas temperaturas y el riesgo de incendios.

El director técnico de Emergencias y responsable de incendios del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, ha indicado que el fenómeno astronómico podrá observarse desde numerosos puntos de la isla, siempre que se disponga de una visión despejada hacia el oeste, por lo que considera que "no es necesario" desplazarse a cotas altas para tener unas condiciones adecuadas de observación.

Subraya que, desde el punto de vista de la prevención, la opción "más segura es elegir espacios próximos, accesibles y alejados" de las zonas forestales, especialmente en un periodo del año en el que se debe extremar las precauciones en el medio natural, según ha informado el Cabildo de Gran Canaria en nota de prensa.

En este contexto, y ante la afluencia de personas que podría producirse para observar el fenómeno, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), con el fin de garantizar la seguridad de las personas y minimizar el riesgo de incendios forestales asociado a una eventual concentración de población en zonas forestales y de interfaz, sobre todo si concurren condiciones meteorológicas adversas.

Señala que la activación del PLATECA permitirá, además, reforzar la coordinación y las comunicaciones entre las distintas instituciones y los servicios implicados en el dispositivo, entre ellos los de seguridad, emergencias, sanidad, carreteras, transportes y medio ambiente.

Desde el Cabildo de Gran Canaria se considera "fundamental compatibilizar" el disfrute de este acontecimiento astronómico excepcional con la seguridad de las personas y la protección del territorio.

EVITAR ESPACIOS SENSIBLES Y ZONAS FORESTALES

Por ello ha hecho un llamamiento expreso a evitar desplazamientos hacia espacios naturales sensibles y zonas forestales en las que existe un elevado riesgo de incendio durante esta época del año.

En concreto, recomienda evitar el Macizo de Tamadaba, el entorno del Monte Cuevas del Caballero-Moriscos y la Cumbre Central, con especial atención al eje comprendido entre Cruz de Tejeda, Pico de las Nieves y la Caldera de Los Marteles.

Respecto a quienes se encuentren en las medianías y quieran disfrutar del fenómeno, se recomienda priorizar los núcleos urbanos frente a las zonas forestales. En el casco urbano de Tejeda, el Museo Elder instalará además un punto de observación para seguir el eclipse de forma segura.

Además desde el Cabildo de Gran Canaria se señala que buena parte del litoral de la isla "reúne condiciones adecuadas" para seguir el eclipse.

También recuerda que "buena parte" de los incendios forestales tienen su origen en la actividad humana, resaltando que una "elevada presencia" de personas en zonas forestales durante episodios de altas temperaturas "incrementa el riesgo" de que se produzca una ignición.

A lo que suma que una eventual emergencia en un espacio natural con una gran concentración de visitantes "puede dificultar considerablemente" las labores de extinción, ya que los dispositivos deben priorizar en todo momento la protección y evacuación de las personas que puedan encontrarse en la zona.