El Cabildo de La Palma muestra su "respaldo firme" a Ceuta ante la presión migratoria

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, en la lectura de un manifiesto en apoyo a la ciudad de Ceuta - CABILDO DE LA PALMA

SANTA CRUZ DE LA PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Cabildo de La Palma han mostrado su apoyo este miércoles a Ceuta ante el incremento que se ha registrado en las últimas semanas en la llegada de migrantes.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, junto a representantes del equipo de gobierno y de los grupos de la oposición, ha leído un manifiesto como muestra de solidaridad a las personas ceutíes coincidiendo con el 'Día de la Ciudad Autónoma'.

Desde la corporación insular se recuerda en una nota que "Ceuta, por su condición de frontera exterior de España y de la Unión Europea, asume un esfuerzo continuado de primera línea en la gestión de una crisis humanitaria que requiere de la máxima responsabilidad colectiva, sensibilidad y cooperación entre territorios".

Por eso, desde La Palma, "un territorio que conoce bien el valor de la solidaridad, el compromiso institucional ante las dificultades y la empatía social", el Cabildo manifiesta su "respaldo firme a las autoridades y a la sociedad ceutí".

Además, los grupos que conforman el Cabildo de La Palma han reconocido la ingente labor de los servicios de emergencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía que trabajan día a día para garantizar una atención digna y humanitaria.

Asimismo, el Cabildo de La Palma hace un llamamiento a la unidad y al fortalecimiento de la corresponsabilidad territorial y de las políticas del Estado y de la Unión Europea.

"La gestión de los flujos migratorios y la protección de los derechos humanos no deben recaer de manera desproporcionada sobre los territorios fronterizos, sino abordarse desde una verdadera solidaridad interterritorial que proporcione recursos suficientes y respuestas coordinadas", se destaca en el manifiesto.

La lectura ha concluido reafirmando el compromiso y la hermandad de La Palma con Ceuta con la convicción de que la cohesión, la empatía y el esfuerzo conjunto son la mejor herramienta para superar las dificultades del presente y construir un futuro de prosperidad y justicia social.

Además de la lectura de este texto, la corporación Insular ha querido reforzar su apoyo al pueblo ceutí ondeando la bandera de la ciudad autonómica en su sede principal.