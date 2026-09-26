El Cabildo resalta la propiedad de una grancanaria de 87 años tras 50 años en su casa frente al desahucio de Maricarmen

Bloques de vivienda en El Lasso, en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha resaltado las diferencias que existen entre Antonia, una mujer de 87 años que ha firmado esta semana la propiedad de su vivienda tras 50 años residiendo en el mismo piso de El Lasso, en Las Palmas de Gran Canaria; y Maricarmen, de la misma edad, que ha sido desahuciada de su domicilio en la zona de El Retiro, en Madrid.

La Corporación insular ha explicado que la casa está dentro de los 30 bloques de viviendas, casas terreras aparte, que fueron construidos por el Gobierno de la isla en 1975 en el barrio capitalino y que la mujer entró a vivir en uno de los domicilios un año después.

En este sentido, su hija Alicia ha destacado que tras la firma de las escrituras "todo el mundo terminó aplaudiendo y mirando a mi madre, que estaba feliz y parecía hasta más joven".

"Y hora está tranquila porque ha sido un sueño para ella y toda la familia está contenta porque es lo que se merecía después de habernos sacado adelante", añadió.

REGULARIZACIÓN DE 109 VIVIENDAS PENDIENTES DE ESCRITURAR

Al respecto, el Cabildo ha señalado que esta firma obedece a un proceso impulsado por el Servicio de Patrimonio de la Institución Insular para regular la situación de las 109 viviendas pendientes de escriturar de las 500 construidas en su momento.

Este movimiento rema a favor de la escrituración de las viviendas y ha dado un paso adelante en los tres últimos meses con el envío de una carta que invita a la actualización de datos o cuotas.

Por su parte, el contrato inicial de los años setenta incluía un pago inicial para obtener las llaves y una cuota mensual de algo más de cinco euros hasta 1994 hasta concluir con el pago final de 800 euros ante el Cabildo para obtener la propiedad, valoradas en el equivalente a las 305.461 pesetas de la época.

De este modo, el Cabildo vende cada propiedad a 1.835,65 euros, a lo que se suman entre 300 y 400 euros de gastos notariales y otros 300 de costes de registro.

El refuerzo del proceso por parte del Cabildo está culminando y acelerando un camino que ha hecho posible la firma de 28 escrituras desde 2015, 8 de ellas este año y a las previsiblemente se sumarán otras 6 el próximo 14 de octubre, porque ya están preparados los respectivos borradores y se ha fijado fecha.

MORALES: "VA MUCHO MÁS ALLÁ DE UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO"

Al respecto, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, manifestó que "hay decisiones que tienen un significado que va mucho más allá de un expediente administrativo".

"La satisfacción de que personas de más ochenta años en muchos casos puedan acceder ahora a la propiedad de las viviendas de El Lasso, después de tantos años viviendo en ellas como arrendatarias, se entiende mejor si somos capaces de ponernos por un momento en su lugar", observó.

Morales agregó que "no es solamente adquirir una propiedad, es cerrar un largo capítulo de incertidumbre y reconocer una historia de vida, convertir en derecho algo que durante décadas fue, sobre todo, pertenencia y hogar. Y ahora podemos compartir su alegría. Porque hacer justicia también consiste en reconocer el valor de una vida construida alrededor de un hogar", concluyó.