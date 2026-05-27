El Cabildo de Tenerife aprueba la cuarta edición del 'cheque guardería', dotado con 1,3 millones

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero de Educación, Efraín Medina, en una escuela infantil - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado las bases y la convocatoria de la cuarta edición del 'cheque guardería' para el curso 2026/2027, una iniciativa destinada a aliviar la carga económica de las familias con hijos pequeños y favorecer la conciliación laboral y familiar.

La medida contará con una inversión inicial de 1,3 millones de euros, que podrá incrementarse hasta los 2 millones de euros en función de la demanda.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, explicó que el objetivo es "aliviar la carga económica de los hogares, permitiendo que los padres puedan continuar con sus carreras profesionales mientras sus hijos reciben los cuidados necesarios en centros infantiles".

"Esta ayuda no solo alivia el bolsillo. También permite que muchas madres --el 80% de las excedencias por cuidado las siguen pidiendo ellas-- no tengan que renunciar a su empleo por no tener con quién dejar a sus hijos. Es una medida que también impulsa la conciliación laboral y familiar", señaló Dávila en una nota.

La presidenta destacó además la creciente acogida que ha tenido esta iniciativa entre la ciudadanía.

"En la última convocatoria recibimos un 36% más solicitudes que el año anterior. Esa cifra nos confirma que esta medida funciona, que es útil y que hay que seguir reforzándola", comentó.

En este sentido, Dávila recordó que el objetivo del Cabildo durante el actual mandato es llegar a más de 6.000 familias beneficiarias.

"En las tres primeras convocatorias ya hemos superado el ecuador de esa cifra: más de 3.000 hogares con niños pequeños de nuestra isla se han beneficiado de este 'cheque guardería', en el que se han destinado en este mandato un total de 5,8 millones incluyendo esta nueva oferta", añadió.

Por su parte, el consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, agradeció el esfuerzo realizado por el área para que las ayudas "hayan podido sacarse en tiempo y forma" y subrayó la importancia del apoyo institucional en la etapa de Educación Infantil.

"Las ayudas educativas brindan herramientas y orientación a familias y personas cuidadoras. Además, se reducen las desigualdades, ayudando a familias en situación de vulnerabilidad a ofrecer a sus hijos una base sólida sin importar su nivel socioeconómico", explicó Medina.

Del mismo modo, el consejero indicó que "la conciliación familiar y laboral es vital porque facilita que los padres y madres trabajen o estudien mientras sus hijos están en espacios educativos seguros".

HASTA 800 EUROS

A través de esta ayuda, las familias podrán recibir hasta 800 euros para sufragar gastos esenciales relacionados con la escolarización en centros infantiles, como matrícula, custodia, higiene, alimentación y vestuario escolar, manteniendo además la libertad de elección del centro educativo.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el primer día hábil siguiente a la publicación de las bases reguladoras y del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y finalizará el 31 de octubre de 2026.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una nueva convocatoria de becas dirigida a estudiantes de la isla para el curso 2026-2027, con una inversión estimada de hasta 14 millones de euros.

Esta línea de ayudas permitirá que más de 6.000 jóvenes puedan continuar su formación con respaldo público, dentro de una política educativa que busca garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las barreras económicas para el acceso a la educación.

La convocatoria incorpora ayudas para alumnado con necesidades educativas especiales, que se suman a otras modalidades ya consolidadas, como las becas para estudios universitarios de grado, máster y doctorado, las ayudas complementarias al programa Erasmus, así como las ayudas al transporte y a enseñanzas artísticas y Formación Profesional.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que "esta convocatoria forma parte de una de las líneas más importantes de nuestra acción de gobierno, que es apoyar el talento de los jóvenes y aliviar el esfuerzo de las familias que sostienen la formación de sus hijos".

Asimismo, añadió que no se habla "solo de cifras" sino de "personas, de oportunidades reales".

"Esta política está permitiendo que miles de estudiantes no tengan que renunciar a su formación, vivan donde vivan o cuales sean sus circunstancias", comentó.

CASI 30.000 FAMILIAS BENEFICIARIAS

Dávila señaló además que a lo largo de este mandato se llegará a cerca de 30.000 familias con diferentes líneas de becas, "una cifra que demuestra el compromiso firme y sostenido del Cabildo con la educación y la igualdad de oportunidades en la isla".

La distribución económica de esta convocatoria contempla hasta ocho millones de euros destinados a estudios universitarios; hasta tres millones de euros para alumnado con necesidades educativas especiales, triplicando la inversión respecto a anteriores convocatorias; un montante económico que se ampliará hasta dónde sea necesario y hasta medio millón de euros, respectivamente, para enseñanzas artísticas y Formación Profesional.

Por su parte, el consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, aseguró que "el Cabildo de Tenerife cuenta con una de las políticas de becas más completas de España a nivel local, tanto por su dotación económica como por la variedad de perfiles a los que llega".

Según explicó Medina, "no se trata solo de apoyar a quienes estudian fuera o dentro de la isla, sino de responder a realidades muy diversas, como la de quienes requieren transporte diario, ayudas a la movilidad o una atención educativa especializada, y por supuesto a la formación, inclusión y atención al alumnado que más dificultades tiene".

El consejero insistió además en que "estas becas también representan una forma de reconocer el esfuerzo que hacen tantas familias por seguir apostando por la formación, el mensaje es claro, no están solas, el Cabildo está ahí para acompañarlas".

El plazo de solicitud se recogerá en las bases, una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta el 30 de octubre de 2026.