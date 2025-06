El Cabildo de Tenerife cierra su plan de ajuste hasta 2026 tras incumplir la regla de gasto en 117 millones

Pérez Frías defiende la solidez de la corporación y al PSOE le preocupa la falta de planificación para usar el remanente de tesorería

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha dado cuenta este miércoles de su plan económico-financiero para 2025 y 2026 tras incumplir la regla de gasto por importe de 117 millones de tal manera que la corporación queda tutelada por la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias.

El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, ha dicho que la previsión es que el plan entre en vigor a finales del julio una vez lo certifique el Ministerio de Hacienda y ha dejado claro que obedece a cuestiones "coyunturales" dado la situación económica del Cabildo es "sólida".

Así, ha indicado que es "buen pagador" y cumple con los principios de estabilidad presupuestaria (33 millones), pago medio a proveedores (10,50 días) y endeudamiento (16,18% frente al 110% que permite el Estado).

Ha señalado que el año 2023 se cerró con un remanente de tesorería de 217 millones frente a los 101 millones de 2024 y parte del dinero se utilizó para financiar la desalación y depuración de aguas --más de 80 millones a través de Balten y el convenio con Acuaes--; la compra de nuevas guaguas debido al incremento de pasajeros tras la gratuidad --más de 34 millones--; un plan de empleo de 10 millones; siete millones para la construcción de vivienda o la compra de los cuarteles del Cristo para darle uso sociosanitario.

"Lo que no vamos a hacer es tener un ahorro de más de 200 millones por inejecución presupuestaria y es más grave porque encima el anterior gobierno no tenía reglas fiscales, no había cortapisas para invertir", ha destacado.

No obstante, ha apuntado que han sido "prudentes" porque se usó el remanente para no incurrir en endeudamiento y "no paralizar la isla", y ha avanzado que este año no será necesario "adoptar medidas extraordinarias" pues la regla de gasto se cumplirá con la ejecución del presupuesto y se dedicarán los 34 millones de superávit a cubrir la deuda con Acuaes.

"No vayamos a dramatizar, yo también puedo dramatizar, si ustedes hablan de que hemos arrastrado a la isla a un plan de ajuste. Realmente quien arrastró a Tenerife a niveles de inejecución fue el grupo de gobierno anterior, con un remanente de más de 200 millones de euros. Eso sí que es arrastrar a la isla a la inoperancia", ha señalado.

VOX: QUE NO AFECTE A LAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS

Nauzet Gugliotta (PSOE) ha comentado que la elaboración de un plan económico-financiero "no es un mero trámite", como sostiene el gobierno insular, sino una "medida correctiva" debido al uso como "fondos ordinarios" del remanente de tesorería.

Así, ha apuntado que a su grupo le "preocupa" que en el Cabildo no hayan sabido "prevenir" ya que "no es lo mismo" tener que afrontar los gastos derivados de un gran incendio forestal que un plan de empleo o inversiones en vivienda, que deberían estar programadas.

"Nos preocupa el futuro, vamos a estar muy vigilantes", ha indicado, ya que podían haber "movido partidas" en el presupuesto y no "tirar" del remanente.

La portavoz de Vox, Ana Salazar, ha valorado la "prudencia" y "transparencia" del equipo de gobierno para reconocer la situación y presentar un plan de ajuste "sin renunciar a las inversiones estratégicas".

Por ello, espera que estas medidas aseguren un "uso responsable" de los fondos públicos y que se eviten decisiones que "puedan comprometer" el equilibrio presupuestario de la corporación. "Tenerife necesita instituciones serias, previsibles y solventes", ha apuntado.