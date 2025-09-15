El Cabildo de Tenerife convoca la tercera edición del 'cheque-guardería', con ayudas de hasta 800 euros

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero de Educación, Efraín Medina, en una visita a una guardería - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Educación, ha abierto la convocatoria de becas del 'cheque-guardería' para el alumnado de Educación Infantil de 0 a 3 años en la isla con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral durante el curso 2025/2026.

La convocatoria, que ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife cuenta con una dotación inicial de 1.350.000 euros, ampliable hasta 2.000.000 euros en caso necesario.

Cada beca consistirá en un importe único de hasta 800 euros por persona beneficiaria, recoge una nota de la corporación.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, afirmó que estas becas son una "apuesta clara por la igualdad de oportunidades y por el apoyo a las familias de la isla".

Con esta convocatoria, apuntó, "queremos que nadie se quede atrás por motivos económicos y que todas las familias puedan conciliar su vida laboral y personal con garantías, es una medida que refuerza nuestro compromiso con la educación desde las primeras etapas, porque sabemos que invertir en la infancia es invertir en el futuro de Tenerife".

Además, señaló, "estas ayudas suponen un alivio para muchas familias que realizan un esfuerzo enorme para afrontar los costes de la educación infantil, y queremos acompañarlas en ese camino".

Del mismo modo, la presidenta insular recordó que en la última convocatoria se recibieron 2.034 solicitudes, un 36% más que el año anterior.

El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, añadió que esta convocatoria no solo ayuda directamente a las familias, sino que también impulsa la creación de empleo en el sector educativo y fortalece la red de escuelas infantiles de la isla.

MODELO SOCIAL MÁS JUSTO

"Apostar por la educación de 0 a 3 años es apostar por un modelo social más justo, donde la conciliación y la igualdad real de oportunidades sean una realidad. Estas becas permiten que muchas madres y padres puedan incorporarse al mercado laboral con mayor tranquilidad, sabiendo que sus hijos están en centros de calidad. Se trata de una política pública que genera bienestar, cohesión social y también desarrollo económico", agregó.

El cheque-guardería permitirá a las familias cubrir gastos esenciales como matrícula, custodia, higiene, alimentación y vestuario escolar, además de otorgar libertad de elección del centro infantil.

Podrán acogerse a estas ayudas las familias con menores escolarizados en el primer ciclo de Educación Infantil en centros autorizados por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

La situación económica familiar será el principal criterio de baremación.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y finalizará el 31 de octubre de 2025, inclusive.

La tramitación podrá realizarse de manera presencial, previa cita a través de la aplicación telemática https://citaprevia.tenerife.es/citaprevia/cabildotenerife, o de forma electrónica.