El Cabildo de Tenerife crea una comisión de trabajo para impulsar un pacto de movilidad en la isla

Archivo - Reunión de la comisión de seguimiento de movilidad en el Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha anunciado este lunes la creación de una comisión de trabajo para elaborar el futuro pacto por la movilidad en la isla y que estará formada, entre otros, por la Universidad de La Laguna, a través de la cátedra de movilidad, asociaciones empresariales, agentes sociales y Fecam.

Así lo ha avanzado a los medios de comunicación la consejera de Movilidad, Eulalia García, con motivo de la séptima reunión de la comisión de seguimiento de movilidad, en la que se han sentado las bases del borrador con el fin de que sea "un compromiso de todos".

A su vez ha comentado que se creará una comisión de carreteras, para analizar proyectos y el estado de ejecución de obras, y otra de movilidad, entre otras cosas, para gestionar el acceso a los espacios naturales.

García ha comentado que el Cabildo va a seguir "en la misma línea" de promover que se intensifiquen los controles policiales en zonas como Masca, Anaga o el Teide, al tiempo que espera que se incremente el número de agentes forestales para que puedan ayudar en estas labores.

"Si la gente no respeta, pues tendremos que ser cada vez más restrictivos", ha agregado.

Sobre los trenes han dicho que son un proyecto "esencial" para contribuir a que la movilidad "sea más sostenible", y siempre "complementario" a la guagua, por lo que el protocolo de colaboración suscrito con el Gobierno central es un "pequeño gran paso" en materia ferroviaria pues "nunca había habido nada firmado".

No obstante, ha dejado claro que el "único instrumento" que asegura la financiación en el futuro es la firma de un convenio, que también abriría la puerta a optar a fondos europeos.

Ha indicado que la isla necesita el apoyo del Estado "sí o sí" y aunque entiende que la población esté "escéptica" con la construcción de los trenes, defiende que el protocolo es muy "novedoso" y terminará por dar frutos.

La consejera ha indicado también que los espacios naturales tienen una "problemática muy singular" a la del resto de la isla, al igual que los parques rurales, por lo que ha defendido que se impongan sanciones y las inmovilizaciones de vehículos.

La vicerrectora de la ULL, Marta Domínguez, ha resaltado la "magnífica relación" que tiene la institución con el Cabildo y valorado la "disposición" de los decanos por ayudar en el deslizamiento de horarios para que la actividad lectiva retrase su inicio.

En esa línea ha dicho que en tres Grados se han cambiado los horarios y el objetivo es continuar esa senda.

Así, con el inicio de las clases en la Universidad a partir de este martes se espera que se retiren unos 500 vehículos al día en hora punta gracias al cambio de horarios y si se cumple que un 20% de los alumnos va en vehículo propio, según la encuesta de movilidad realizada por el centro.