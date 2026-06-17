El Cabildo de Tenerife deniega la declaración de interés insular del parque marino de Guía de Isora

Archivo - Pintada en contra del proyecto turístico 'Underwater Garden' - PLATAFORMA SALVAR PUNTA BLANCA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha anunciado este miércoles que retira la declaración de interés insular del proyecto 'Underwater Gardens', el parque marino que se tramitaba en la costa del municipio de Guía de Isora.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la presidenta, Rosa Dávila, quien ha señalado que el decreto, firmado este martes a raíz de la conclusión del informe de la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos, se llevará a Pleno el viernes. Esta iniciativa comenzó a tramitarse en 2002, con el anterior Gobierno insular (PSOE-Cs)-

Dávila ha precisado que el proyecto se desarrollaba en un "entorno excepcional" --Zona Especial de Conservación Teno Rasca-- y que "no se puede ni sustituir ni imitar", por lo que el Cabildo defiende que no se necesita "transformarse artificialmente" lo que ya es uno de los "mayores tesoros" de la isla: Punta Blanca.

"Esta decisión es favor de Tenerife, de nuestro litoral, de la protección de nuestro patrimonio natural y del modelo que queremos para el desarrollo de la isla", ha insistido Dávila, que ha precisado que esta decisión refleja "una forma de entender" el desarrollo de la isla, que quiere "innovación, inversión, empleo y actividad económica", pero con proyectos "compatibles" con la protección del territorio.

"La sostenibilidad no puede ser un argumento publicitario, y este proyecto lo tenía como tal", ha añadido.

Asimismo, ha continuado Dávila, el planteamiento de "proyecto regenerativo" era, en realidad, "un parque temático". Dávila ha defendido el "el rigor técnico y la seguridad jurídica" que avalan la conclusión del departamento insular sobre la Declaraación de Interés Insular, una propuesta que ahora se retirará con el respaldo de la comunidad científica, colectivos sociales y medioambientales, que habrían sido "escuchados".

SIN SOSTENIBILIDAD ACREDITADA

"Este Parque, que se presentaba como regenerativo, y con una aportación importante desde el punto de vista científico, ha ido decayendo en la parte científica, de protección, para quedar en un parque temático, por lo que ha perdido el Interés Insular y esto queda acreditado con un informe muy riguroso", ha argumentado la presidenta.

Preguntada por si esta retirada de categoría impidirá o no la continuación del proyecto por iniciativa privada, el vicepresidente Lope Afonso ha recordado que esta decisión "no prejuzga que el promotor pueda acogerse, de forma legítima, a otras vías que el ordenamiento jurídico le pueda propiciar".

Sin embargo, ha recalcado que, a pesar de que el acto administrativo practicado por el Cabildo solo comprendía la zona terrestre del proyecto, el promotor tampoco llegó a acreditar al Cabildo las autorizaciones pertinentes para poder llevar a cabo las actividades científicas que también se pretendían llevar a cabo desde el lado mar.

Además, el suelo en el que se pretendía asentar ese "lado tierra" de la iniciativa era, en buena parte, suelo rústico de protección ambiental. "El Cabildo, siendo consciente de las condiciones de ese suelo, requirió al promotor que solo ocupase suelo rústico común, sin embargo, al no darse con esos requisitos, el proyecto decae".

"Será el pleno el que, aprobada esta decisión, dará un trámite de audiencia de 15 días al promotor, a quien se le ha dado tiempo más que considerable, con ampliaciones de plazos para acreditar los aspectos que fundamentaban el proyecto. No los ha presentado, no creemos que en esos próximos 15 días, a partir del viernes, lo haga", ha advertido Rosa Dávila sobre las posibilidades de que la iniciativa persista pese a decaer esta declaración.