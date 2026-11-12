El Cabildo de Tenerife desactiva el plan de emergencias tras 225 incidencias por el paso de la borrasca 'Charles'

Sala Cecopin del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha desactivado este jueves el Plan de Emergencia Insular de Tenerife (PEIN) una vez finalizada la situación de inestabilidad meteorológica provocada por la borrasca 'Charles' y una vez que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no mantiene avisos de riesgo vigentes para la isla.

Como consecuencia, quedan sin efecto las restricciones establecidas el pasado martes y se dan por concluidas las directrices de Protección Civil dirigidas a las distintas consejerías de la Corporación Insular.

No obstante, se mantiene cerrado al tráfico de vehículos a motor el acceso a las pistas forestales de las cumbres de Garachico, El Tanque, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Vilaflor y Granadilla de Abona.

La apertura de estas pistas se realizará de forma paulatina, una vez que se haya comprobado que reúnen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de la circulación, recoge una nota del Cabildo.

Asimismo, el Barranco de Masca permanecerá cerrado hasta que se confirme que las condiciones permiten su apertura con total seguridad.

Los servicios del Cabildo de Tenerife han registrado un total de 225 incidencias relacionadas con el paso de la borrasca hasta las 06.00 horas de este jueves correspondientes a actuaciones de competencia insular.

Por municipios, Granadilla de Abona, municipio en el que la borrasca tuvo un gran impacto, concentró 39 incidencias; Icod de los Vinos, 23; Arona, 18; San Cristóbal de La Laguna, 14; Los Realejos, 13; La Orotava y Santa Cruz de Tenerife, 12 cada uno.

Asimismo, San Miguel de Abona y Santiago del Teide, 11 cada uno; Fasnia y Puerto de la Cruz, 7; Garachico y Tacoronte, 6 cada uno; Güímar y Vilaflor, 5 cada uno; Arico, Guía de Isora y La Guancha, 4 cada uno; Arafo, Buenavista del Norte, El Sauzal y Los Silos, 3 cada uno.

Por su parte, Adeje, El Rosario, El Tanque, La Matanza de Acentejo, San Juan de la Rambla y Santa Úrsula, 2 cada uno; Candelaria y La Victoria de Acentejo, 1 cada uno.

En cambio, en Tegueste y La Matanza de Acentejo no se han registrado incidencias de competencia insular.

El Cabildo insiste en la importancia de mantener las medidas de autoprotección, pese a la desactivación del PEIN, y recuerda que es necesario seguir las indicaciones de las autoridades.