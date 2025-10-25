El Cabildo de Tenerife destina 150.000 euros en ayudas a las salas privadas de artes escénicas y música de la isla

Archivo - El Cabildo de Tenerife destinará casi 3 millones de euros al mantenimiento y conservación de los Museos de la isla - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura, Museos y Deportes, ha aprobado esta semana las bases y convocatoria de subvenciones destinadas a las salas privadas de artes escénicas y música de la isla, con una inversión total de 150.000 euros. ç

El objetivo de esta convocatoria pasa por fortalecer el tejido profesional y empresarial del sector, garantizar la continuidad de sus programaciones regulares y fomentar una oferta cultural descentralizada y de calidad, según ha informado la corporación insular.

Así, de estas ayudas podrán beneficiarse empresas, colectivos y autónomos titulares o arrendatarios de salas privadas con aforo inferior a 500 localidades, que mantengan una programación profesional estable de al menos ocho meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.

COBERTURA DE AYUDAS

Las ayudas cubrirán hasta el 80% del presupuesto, con un máximo de 25.000 euros por beneficiario, y financiarán cachés artísticos, alojamientos, traslados, derechos de autor y gastos de programación.

El consejero insular ha precisado que los proyectos se seleccionarán por concurrencia competitiva, atendiendo a criterios de calidad, trayectoria, coherencia presupuestaria e igualdad, con una puntuación mínima de 50 puntos.