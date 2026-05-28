El Cabildo de Tenerife destina 4,5 millones de euros en ayudas a proyectos de obras hidráulicas privadas

Archivo - UE.- El Cabildo de Tenerife licita por 25 millones de euros la construcción de la nueva estación depuradora de La Orotava - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), ha destinado un total de 4,5 millones de euros destinados a la concesión de auxilios para proyectos de obras hidráulicas de iniciativa privada correspondiente al año 2025.

En este caso, las entidades, empresas, consorcios y comunidades de aguas privadas que así lo quisieron presentaron 77 solicitudes de ayudas para la renovación o mejora de sus infraestructuras vitales para gestión del agua en sus orígenes, según ha informado el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

Los 4,5 millones de euros autorizados se conforman como un gasto plurianual repartido entre 500.000 euros para la anualidad de 2025 y 4 millones para el presente ejercicio.

La inversión está pensada para actuaciones de alumbramiento y captación de aguas en el que se incluyen perforaciones de avance para la búsqueda de nuevos caudales o profundizar en los existentes o sondeos. También cubre en parte modernización de elementos esenciales como son equipamientos y maquinarias como sistema de bombeo, ventilación y aire comprimido o maquinaria auxiliar.

CONDUCCIÓN Y TRANSPORTE

Por otra parte, los auxilios cuentan para cubrir parte de los costes de actuaciones de conducción, transporte y distribución y en este grupo entran adquisición, colocación y reposición de tuberías, mejora y reparación de canales e instalación o sustitución de raíles y traviesas de transporte. Asimismo, otros proyectos que se contemplan son los de electrificación, telecontrol y sistemas de medida, así como mantenimiento, seguridad y obra civil, entre otros.

Tras el análisis de los servicios técnicos y jurídicos del CIATF, el organismo aprobó la distribución de los fondos entre los proyectos que cumplieron con todos los requisitos establecidos en las bases. El importe de cada subvención individual se ha fijado con un límite mínimo del 15% y un máximo del 50% del presupuesto de la obra, sin que ninguna ayuda pueda superar los 360.000 euros.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha precisado que el objetivo de esta línea de ayudas a obras hidráulicas privadas es "reforzar y fortalecer" la seguridad hídrica en la isla. "La respuesta del sector ha sido masiva, con la recepción de 77 solicitudes de auxilio, lo que refleja la necesidad de modernizar infraestructuras de captación y transporte, entre otras. Al final es que se minimicen las pérdidas y entre todos alcancemos una gestión eficiente del agua", ha añadido.

"Los fondos que el CIATF ha puesto a disposición de las entidades --detalla la responsable-- se destinarán a actuaciones críticas y necesarias para el sostenimiento de la actividad que desarrollan, como son la perforación de avance en galerías, la instalación de sistemas de bombeo más eficientes y la implementación de telecontrol. Nuestro objetivo es claro: maximizar cada gota de agua de la que disponemos, apoyando a quienes gestionan el recurso sobre el terreno para garantizar el suministro tanto para el abastecimiento de la población como para nuestro sector agrícola", ha afirmado.

RESOLUCIÓN

La resolución sobre las 77 solicitudes atendidas también detalla diversas exclusiones y denegaciones. Tres solicitudes fueron excluidas por no reunir requisitos,como contar con permisos previos, y otras cinco resultaron denegadas por falta de rentabilidad técnica de los proyectos o deudas tributarias de los peticionarios.

Asimismo, se aceptaron las renuncias de dos entidades a los auxilios que se les iban a conceder, lo que permitió redistribuir esos importes entre el resto de beneficiarios.