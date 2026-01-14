El Cabildo de Tenerife garantiza un millón en bienestar animal en 2026 e impulsará un albergue en una finca en Tacoronte

Reunión del Consejo de Bienestar Animal del Cabildo de Tenerife - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife acogió este miércoles el primer Consejo Insular de Bienestar Animal del año presidido por el consejero responsable del área, Valentín González, quien comprometió una inversión de un millón de euros en 2026.

La reunión contó también con la presencia de la directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Leirachá, así como representantes de ayuntamientos, de protectoras de animales, del Colegio Oficial de Veterinarios y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el transcurso del Consejo, Valentín González repasó las principales líneas de trabajo que se están llevando a cabo por parte de la institución insular en este ámbito, recalcando que aunque el bienestar animal es una competencia municipal desde el Cabildo se asume este papel como "herramienta de cohesión social, además de entidad colaboradora con los municipios, y especialmente con los de menos población, en el ejercicio de sus funciones".

Según el consejero, "pretendemos dar apoyo y soporte a los ayuntamientos en el ámbito del bienestar animal".

Además anunció que en 2026 se va a realizar una inversión superior al millón de euros en diferentes líneas de colaboración con entidades vinculadas al bienestar animal en la isla, como las diferentes protectoras, con la intención de contribuir a la mejora del bienestar animal, refrendando el "compromiso irrenunciable del Cabildo".

En ese presupuesto, dijo, "incluimos la colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Tenerife, con el objetivo de afrontar el programa de gestión, identificación y desparasitación de los gatos de las colonias con la incorporación desde el año pasado de la base de datos de ZooCan, para asistir a los ayuntamientos de entre 5.000 y 10.000 habitantes".

CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL EN PRESAS DEL CAMPO

Otro de los aspectos tratados durante el Consejo fue el estado en el que se encuentra la tramitación del proyecto de interés insular para un nuevo Centro de Protección Animal, que el Cabildo pretende poner en marcha para dar servicio a los municipios del área metropolitana y vertiente norte de la isla, en la finca de titularidad insular 'Presas del Campo', ubicada en los municipios de Tacoronte y La Laguna.

La directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Leirachá, explicó que "la propuesta del Cabildo se centra en promover una red insular de albergues comarcales como centros de protección de animales, concretamente de perros y gatos, en fincas de titularidad del Cabildo, comenzando con el CPA en la finca Presas del Campo, a través de un proyecto insular, que se convertirá en el segundo centro de estas características, tras Tierra Blanca, en el municipio de Fasnia".

El futuro centro acogerá más de 600 perros y 400 gatos (de los cuales, 200 estarían en régimen de residencia, en jaulones, y otros 200 en jaulas individuales para aplicación de campañas CER o porque tengan que aislarse por otros motivos).

Tanto Valentín González como Alicia Leirachá señalaron que "el futuro CPA está ideado desde una perspectiva moderna, no solo albergando perros y gatos, sino también atención veterinaria y tratamiento clínico de los animales albergados, gestión y control de colonias felinas (programas CER), campañas de adopción, desarrollo de actividades socioeducativas y campañas de voluntariado".

En este primer Consejo Insular de Bienestar Animal del año se han incorporado nuevas entidades y organismos, como Seprona, la Fundación Neotrópico o el Colegio de Abogados, entre otras, con lo que se pretende que "este Consejo sea más plural y que cuente con representación de colectivos que pueden ofrecer asesoramiento en base a sus conocimientos en este ámbito".

Valentín González anunció igualmente la continuidad este año de la 'Feria de Bienestar Animal', que se celebrará en los meses de verano.