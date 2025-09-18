El Cabildo de Tenerife impulsará junto al Instituto Canario de la Vivienda el 'Bono Alquiler Joven' para este 2026

Archivo - El Cabildo de Tenerife anuncia la construcción de 193 viviendas protegidas de promoción pública en la isla - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Cooperación Municipal y Vivienda, en colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), impulsará el 'Bono Alquiler Joven' en la isla. La propuesta busca consolidar un fondo complementario al del ICAVI para las solicitudes de los jóvenes y que pueda estar operativo en 2026.

Este programa permitirá otorgar ayudas directas al alquiler de vivienda habitual con el fin de facilitar su emancipación y acceso real a una vivienda digna, según ha explicado la corporación insular en una nota.

El vicepresidente Lope Afonso ha incidido en la capacidad del Cabildo para, "sin tener aún competencias en vivienda", ser parte de la solución a la emergencia habitacional que afecta a la isla, con programas que implican ofrecer a ayuntamientos financiación para promocionar la compra y construcción de vivienda para el alquiler social.

Así, el 'Bono Alquiler Joven' es un programa que se gestiona a través de las comunidades autónomas y con este convenio de colaboración se busca maximizar las posibilidades de concesión de la ayuda para el acceso de jóvenes a una vivienda.