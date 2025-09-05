El Cabildo de Tenerife invierte 1,6 millones en la restauración de la Casa Soler (Vilaflor)

Visita a las obras de rehabilitación de la Casa Soler, en Vilaflor - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Patrimonio, impulsa las obras de restauración de la Casa Soler, ubicada en el municipio de Vilaflor y que cuenta con un presupuesto 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, visitó este viernes las obras que se realizan en el inmueble propiedad del Cabildo, acompañada por la directora Insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, la alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán, el arquitecto responsable de los trabajos, Javier Álvarez y el restaurador, Víctor Rodríguez.

"Esta inversión permitirá transformar uno de los inmuebles más emblemáticos del sur de Tenerife un nuevo espacio dedicado a preservar y difundir las tradiciones y la historia rural de nuestra isla", indicó Dávila, quien recalcó que "esta intervención no solo supone la recuperación de un edificio histórico, sino también su adaptación para un uso que combine la conservación del patrimonio con la dinamización cultural, la generación de empleo y el desarrollo local".

Por ello, dijo, "una vez finalizada la restauración, el uso previsto será un espacio museístico".

Del mismo modo, la presidenta insular recordó que con esta actuación se continúa apostando por la recuperación del Patrimonio Histórico y de importantes espacios que combinan historia, cultura y desarrollo local como La Casa Lola, situada en Guía de Isora y el Palacio de Carta, entre otros proyectos de ámbito civil como eclesiástico.

En este sentido, la Consejería de Patrimonio cuenta con un presupuesto de 15 millones consolidándose como la mayor inversión en conservación cultural en su historia.

Agustina Beltrán agradeció la puesta en marcha de las obras "que han sido muy esperadas" por lo que en el pueblo están de "enhorabuena". "Para la ciudadanía de Vilaflor de Chasna era muy importante conseguirlo", apuntó.

Por su parte, Isabel de Esteban mostró su satisfacción por la marcha de las obras de restauración y recalcó que se trata de un ejemplo "del compromiso que tiene el Cabildo de Tenerife por luchar por todo el Patrimonio mueble e inmueble de la isla".

El inmueble data del siglo XVI si bien el actual edificio es del siglo XVII.

Destaca por su valor histórico artístico enmarcado en el estilo característico de la arquitectura tradicional canaria.

La casa posee un hall con pórtico y columnas y puerta principal de cantería y en la parte posterior se encuentra un lagar y varias parcelas.