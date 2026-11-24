Presentación de la campaña institucional del Cabildo de Tenerife para el 25N - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, ha presentado este martes la campaña institucional con motivo del 25 de noviembre 'Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres', bajo el lema 'Ante el acoso callejero, ACTÚA. Tu rechazo importa'.

La iniciativa pone el foco en la importancia de promover espacios públicos más seguros para las mujeres, prevenir el acoso sexual callejero y llamar la atención sobre la necesidad de rechazo social y colectivo ante este tipo de comportamientos.

La directora de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife, Patricia León, y la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, han dado a conocer este martes la campaña, que se enmarca en la estrategia de prevención y sensibilización frente a las violencias machistas que desarrolla la corporación insular.

Patricia León ha destacado que "a menudo quienes sufren acoso sexual se quedan bloqueadas ante esta situación, no saben cómo enfrentarla, se autocuestionan o se sienten solas y no creídas".

Por eso, ha dicho, "esta iniciativa pretende mostrar una serie de conductas para que la ciudadanía pueda contribuir a censurar y poner freno ante estas situaciones de agresión y acoso sexual cuando las presencia en los espacios públicos".

Al respecto, la directora indicó que "según numerosos informes, el acoso sexual callejero es una de las formas más cotidianas y normalizadas de violencia contra las mujeres".

En este sentido, hizo referencia a la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2024, de la que se extrae que en España cuatro de cada 10 mujeres de dieciséis años o más han sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, es decir, más de 7,7 millones de mujeres.

Además, el informe señala que, entre las mujeres que han experimentado estas situaciones, el 53% indicó que el acoso se produjo en calles o parques, el 41%, en entornos festivos y el 29%, en el transporte público.

"Estas cifras nos recuerdan que el acoso sexual no es un problema menor ni una realidad que podamos dar por superada, sino situaciones que se siguen produciendo. Debemos seguir trabajando desde la prevención, la educación y la sensibilización para combatir cualquier forma de violencia contra las mujeres", agregó.

UNA CAMPAÑA PARA IMPLICAR A TODA LA CIUDADANÍA

La campaña hace especial hincapié en la importancia de la implicación ciudadana para prevenir y combatir el acoso sexual callejero.

Además de sensibilizar acerca de estas conductas, ofrece herramientas a quienes presencian una situación de acoso para que sepan cómo actuar y contribuir a ponerle fin de forma segura.

"Muchas veces, cuando presenciamos una situación de acoso, queremos ayudar, pero no sabemos cómo hacerlo. Con esta campaña queremos mostrar que existen diferentes maneras de intervenir, siempre sin ponernos en riesgo ni aumentar el peligro para la mujer que está sufriendo el acoso", ha explicado León.

De esta forma, la pieza principal de la campaña es un spot audiovisual de 30 segundos que recrea una situación de acoso sexual a una joven en una parada de guaguas.

A través de las reacciones de las personas que presencian los hechos, el vídeo muestra cinco formas de intervención, recogidas en el programa Stand Up contra el acoso callejero de la ONG estadounidense Right to be, y conocidas como las cinco D: documentar, distraer, delegar, dar apoyo y dirigirse al agresor.

El estudio Safer Cities for Girls (Ciudades seguras para las niñas y adolescentes), elaborado por Plan International y que contó con la participación de más de 3.000 mujeres de las ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla, revela que el 78% de las jóvenes encuestadas había sufrido acoso callejero en algún momento de su vida.

El 90% de las jóvenes que habían sufrido estas situaciones señaló que no había recibido ayuda de las personas que presenciaron los hechos.

"Construir espacios públicos más seguros requiere la implicación de toda la ciudadanía. Un pequeño gesto, una palabra de apoyo o pedir ayuda a otra persona puede marcar la diferencia", ha destacado León.

EL TRANSPORTE PÚBLICO, UN ALIADO FRENTE AL ACOSO SEXUAL CALLEJERO

La campaña cuenta con la colaboración de Titsa, que ha participado activamente en la producción de la pieza audiovisual y contribuirá a su difusión a partir de este miércoles, a través de las pantallas interiores de sus guaguas.

La consejera de Movilidad, Eulalia García, ha destacado el compromiso de la empresa pública de transporte con la igualdad y la importancia de incorporar la prevención y la sensibilización frente a las violencias machistas a las políticas de movilidad.

"El transporte público forma parte del día a día de miles de personas en Tenerife y, por tanto, constituye también un espacio privilegiado para la sensibilización y la promoción de valores como el respeto y la igualdad", señaló García.

La consejera ha recordado, además, que Titsa cuenta con un protocolo de actuación ante situaciones de agresión en el interior de sus vehículos en coordinación con las autoridades competentes.

"Nuestro compromiso va más allá de garantizar la movilidad de las personas. Tenemos también la responsabilidad de contribuir a una sociedad más igualitaria, fomentando la convivencia y el rechazo de cualquier conducta de acoso", ha añadido García.

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA

La campaña se desarrollará entre el 25 y el 30 de noviembre y se difundirá a través de televisión, plataformas de vídeo bajo demanda, publicidad digital, redes sociales y las pantallas interiores de las guaguas de Titsa.

El Cabildo de Tenerife recuerda que las mujeres que sufran violencia de género, así como las personas de su entorno que necesiten información o asesoramiento, pueden acudir al 016, el servicio gratuito y confidencial de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial.

También está disponible a través de WhatsApp en el 600 000 016 y en situaciones de emergencia, se debe llamar al 112.