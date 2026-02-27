El Cabildo de Tenerife reabre las carreteras de acceso al Teide

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha procedido a la reapertura de los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide, una vez finalizados los trabajos de retirada de nieve de la calzada y comprobada la seguridad de las vías.

En concreto, las carreteras TF-24 y TF-21 han sido habilitadas nuevamente al tráfico tras permanecer cerradas durante la noche debido a la acumulación de hielo y nieve, una medida adoptada de forma preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención.

Los servicios de conservación de carreteras han trabajado desde primeras horas para retirar la nieve acumulada y acondicionar la calzada, permitiendo así restablecer la circulación con normalidad, detalla la corporación en una nota.

Desde el Cabildo se insiste en la importancia de extremar la precaución al circular por la zona, especialmente en las primeras horas del día, ante la posible presencia de placas de hielo en puntos localizados.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía la conveniencia de consultar el estado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de realizar desplazamientos hacia el Parque Nacional del Teide.