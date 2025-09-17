El Cabildo de Tenerife reitera su "interés" para acoger 'La Vuelta' aunque con garantías de seguridad en su organización

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, se ha reafirmado este miércoles en que la proposición de que la isla pueda acoger 'La Vuelta' en 2026 "sí es de interés" para Tenerife dada su dimensión deportiva, valor promocional y valores positivos del deporte que esta competición desprende, si bien aclara que se buscaría que se desarrolle con garantías de seguridad pertinentes.

"También dije que, por prudencia y por lo sucedido en estos días, seguiríamos en contacto con las organización y las entidades federativas del deporte en la medida en que esta iniciativa nos interesa siempre y cuando se garanticen criterios de seguridad, organización y logística", ha señalado el vicepresidente insular en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, donde ha aprovechado la ocasión para "aclarar" el anuncio dado este martes.

De este modo, ha señalado que la vocación del gobierno insular no es la de crear problemas sino la de resolverlos, por lo que si el evento deportivo no garantiza condiciones de seguridad y no difunde la imagen "correcta" que se quiere proyectar, "no interesaría": "Si hay problemas, por supuesto no queremos problemas donde no los hay·.

"Mi posición personal es de condena absoluta a lo que sucede en Gaza, a la barbarie que se está dando, a la masacre de población civil. Condena sin paliativos. Yo no blanqueo a nadie: Ni a Israel, ni a Hamás, ni al régimen de Maduro, ni a Rusia, ni a Bildu. No tengo problemas de coherencia entre lo que pienso y hago", ha dicho.

Por su parte, el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, ha defendido el separar las cuestiones deportivas y de promoción de la isla con un asunto sobre el que no ha mostrado dudas: "Lo que está sucediendo en Gaza es absolutamente inaceptable, pero es una cuestión internacional que tendrá que tener una respuesta en el marco del derecho internacional", ha señalado en respuesta a los periodistas.

Ruano ha afeado, en ese sentido, que se utilice "ese valor común", en relación a la condena de lo que ocurre en Gaza, como "arma política" en el deporte, donde hay equipos, en apelación a la presencia de participantes israelíes, que participan "con la nobleza" que se tiene que tener dentro del marco del deporte.

"Respecto del evento mismo, nosotros, antes de que nada de esto sucediera, y ahora, pensamos que la Vuelta es un evento bueno para tenerife, pero si eso se contagia de cuestiones de otro alcance pues entonces no será una opción para nosotros", ha agregado.

De este modo, Afonso ha reiterado la posición actual de "prudencia y diálogo" para saber en qué condiciones podría venir la prueba deportiva a la isla. Asimismo, cuando ese marco esté aclarado, se tomarán las decisiones oportunas, ha puntualizado.