El Cabildo de Tenerife tiene ultimado el plan director de la reforma del Heliodoro Rodríguez López

Archivo - Estadio Heliodoro Rodríguez López - CC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha dicho este miércoles que el plan director de la reforma del Heliodoro Rodríguez López está ultimado y se presentará de forma "inminente" e integrará una treintena de contratos que ya se han realizado así como futuras medidas de mejora.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado también que se mantiene la "planificación deportiva insular" de construir en la capital un 'Tenerife Arena', tal y como se aprobó en el último 'Debate sobre el Estado de la Isla'.

En esa propuesta de resolución, ha indicado, se acordó "estudiar la viabilidad de un equipamiento que a todas luces está llamado a ser también un revulsivo deportivo y promocional", trabajo en el que el Cabildo se encuentra "inmerso".

Sobre su compatibilidad con 'La Laguna Arena', pabellón multiusos que el Ayuntamiento de La Laguna promueve en una parcela cerca a la Facultad de Bellas Artes, ha comentado que según el propio alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, se trata de un pabellón de "vocación y uso futuro municipal" por lo que no encajaría con las "prioridades y necesidades" de la planificación deportiva insular.