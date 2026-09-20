El Cabildo tinerfeño conmemora los 30 años de historia del Recinto Ferial, un "motor clave" para el progreso en la isla

Acto por los 30 años de historia del Recinto Ferial de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, el Recinto Ferial de Tenerife ha acogido la gala conmemorativa de su trigésimo aniversario, durante la que el Cabildo tinerfeño ha puesto en valor la contribución "histórica" de esta infraestructura al progreso de Santa Cruz y de toda la isla.

Desde su inauguración, el Recinto Ferial habría evolucionado de una manera "sobresaliente", transformándose en un referente multisectorial en todo el archipiélago, según ha destacado el Cabildo en una nota, que repasa sus 30 años de historia, que han supuesto un periodo "importante" de crecimiento y diversificación.

"Lo que comenzó como un espacio llamado a dinamizar el comercio y la exposición industrial se ha consolidado como la plataforma idónea para la celebración de congresos de proyección internacional, ferias especializadas, muestras culturales y grandes eventos institucionales", ha subrayado la institución insular.

Destaca, además, como esta "capacidad constante de adaptación" a las demandas del tejido productivo habrían convertido al Recinto en un motor "clave" para la competitividad, la atracción de inversiones y la proyección exterior de las empresas canarias.

Al inicio de la gala, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha subrayado que, "durante estos 30 años, el Recinto Ferial ha tenido un rol muy importante en el desarrollo económico y social de Santa Cruz y de Tenerife, convirtiéndose en un espacio de encuentro, de actividad y de oportunidades".

Ha precisado, además, que en sus más de 40.000 metros cuadrados se hayan celebrado ferias, congresos, festivales, conciertos y grandes acontecimientos "contribuyendo a dinamizar la ciudad y la isla: Creo que tres décadas después, sigue siendo un espacio vivo, versátil y al servicio de Tenerife, capaz de adaptarse a las necesidades de cada momento y de asumir nuevos retos".

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

Por su parte, el vicepresidente Lope Afonso ha puesto de relieve "la dimensión vertebradora" del Recinto en la configuración de la capital y su entorno, y en este sentido, ha asegurado que el Recinto Ferial de Tenerife trasciende la concepción tradicional de un espacio expositivo, consolidándose como un lugar donde confluyen el pulso económico, la actividad comercial y la cohesión social de la isla.

"Durante estas tres décadas, ha demostrado una capacidad sobresaliente para adaptarse a los nuevos tiempos, albergando iniciativas de gran calado y generando un retorno económico y de empleo vital para nuestra sociedad", ha puntualizado.

El consejero de Industria y vicepresidente del Recinto Ferial, Manuel Fernández, ha incidido, por su parte, en el papel del Recinto como catalizador de la competitividad y la innovación empresarial, manifestando que "disponer de una infraestructura de este nivel de excelencia ha constituido una ventaja competitiva decisiva para el tejido industrial, comercial y de servicios" de Tenerife.

"El Recinto ha crecido en paralelo a nuestra economía, erigiéndose en el escaparate definitivo del talento y la capacidad productiva de las empresas canarias", ha añadido.

Fernández ha indicado, asimismo, que "este trigésimo aniversario premia la resiliencia, el rigor y el esfuerzo colectivo de miles de profesionales que han hecho posible que hoy contemos con un referente indiscutible en Canarias".