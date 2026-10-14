La calima, el agente que más contribuye al deterioro de la calidad del aire en Canarias

El consejero de Transición Ecológica, Mariano H. Zapara, durante la presentación de los resultados del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias - CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las calimas de polvo sahariano siguen siendo el agente más contribuye al deterioro de la calidad del aire en Canarias, por ser el aporte que da lugar a concentraciones más altas partículas respirables de tipo PM10 (menores de 10 micras), superando durante el periodo de estudio los 100 microgramos por metro cúbico.

Así lo advierten los resultados finales obtenidos en el primer convenio del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias (AirCanLab), impulsado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en mediciones realizadas entre 2024 y 2026 en las islas.

Los resultados han permitido cuantificar cuánta de la contaminación en el aire ambiente es local o regional, es decir, generada en Canarias, y cuales son los aportes de procesos naturales, como las calimas de polvo del Sahara, entre otras, según ha trasladado la Consejería en una nota.

Los valores más altos se registraron el 31 de marzo de 2026 en el sur de Tenerife y La Gomera, con valores próximos a los 1000 microgramos por metro cúbico (996 exactamente). Si bien son valores altos, están aún lejos de los 1800 microgramos por metro cúbico registrados durante las super calimas que tuvieron lugar entre 2020 y 2023.

El origen natural de la calima no elimina sus efectos adversos sobre la salud. Estudios del CSIC y del Hospital Universitario de Canarias relacionan la inhalación de polvo sahariano con la inflamación de las vías respiratorias y con fallecimientos por cardiopatías, especialmente por insuficiencia cardiaca en personas mayores de 60 años.

EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN

Otro resultado relevante es el relativo a la contaminación procedente del norte de África. Estos episodios fueron detectados desde el primer año de operación del Laboratorio (2024), y han persistido durante 2025 y 2026.

Su origen es industrial, ligado a la producción de fertilizantes y centrales térmicas de carbón en Marruecos, así como refinerías, centrales eléctricas de gas natural y plantas de fertilizantes de Argelia, entre otras fuentes.

Durante la presentación de resultados, el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, ha destacado que la ciudadanía debe tener a su alcance información "clara y actualizada" sobre el aire que respira. En este sentido, ha señalado que el Gobierno debe seguir mejorando los medios de vigilancia y explicar sus resultados de forma sencilla, para que esta información sea "útil y accesible" para todos los canarios.

SOBRE AIRCANLAB

AirCanLab genera desde 2024 datos sobre la composición química de las partículas respirables PM10, menores de 10 micras. Estos análisis complementan las mediciones de las estaciones, que permiten conocer la concentración de partículas, pero no identificar por sí solas su origen.

Las nuevas herramientas permiten cuantificar la contribución del polvo sahariano y diferenciarla de la contaminación procedente de las industrias, los vehículos y los barcos.

Este conocimiento contribuye a preparar al Archipiélago para la nueva directiva europea de calidad del aire, que contempla límites de contaminación más exigentes para 2030.

PARTICULAS RESPIRABLES

Los investigadores explicaron cuál es la composición y el origen de las partículas respirables de tipo PM10 (menores de 10 micras). En Canarias estas partículas proceden generalmente de cuatro fuentes: coches locales/regionales canarios, polvo del Sahara, sal marina y la contaminación procedente de otras regiones que es transportada (generalmente) por los vientos alisios.

Los resultados muestran que, en condiciones de vientos alisios, las concentraciones de PM10 suelen situarse entre 15 y 25 microgramos por metro cúbico de aire (promedios de 24h). En estas condiciones, el 70 % del PM10 corresponde a sal marina, el 20 % a emisiones de los vehículos de las islas y el 10 % a contaminación transfronteriza transportada por los alisios.

Los datos de composición química permiten cuantificar cuánto contribuyen las distintas fuentes a los niveles de partículas PM10 de cara a la nueva directiva europea de calidad del aire, que conlleva una drástica reducción de los niveles de contaminación en el aire ambiente.

En estas simulaciones se cuantifican los aportes que contribuyen a superar los 20 microgramos por metro cúbico de media anual y los 45 microgramos por metro cúbico de promedio de 24 h en las concentraciones de PM10 a aplicar desde 2030.

SOBRE LAS EMISIONES

En definitiva, los resultados muestran que las emisiones canarias contribuyen a la media anual con apenas 2 microgramos por metro cúbico, mientras que el aporte de la sal marina, el polvo del desierto y la contaminación transfronteriza elevan la media anual de PM10 a valores entre 30 y 35 microgramos por metro cúbico. En lo relativo a las superaciones del valor límite diario de 45 microgramos por metro cúbico, se observa que todas las superaciones se deben a los aportes naturales de polvo sahariano y sal marina.

Durante el periodo de análisis, advierten los investigadores, no se ha registrado ninguna superación debido a los contaminantes atmosféricos locales o externos. Estos resultados ponen de manifiesto "la necesidad" de contar con herramientas con las que sistemáticamente segregar los aportes de la contaminación que generamos en Canarias de las otras fuentes con el fin de realizar una correcta gestión de la calidad del aire.

En lo relativo a las partículas PM10 naturales, es importante resaltar que si bien el polvo desértico si tiene efectos adversos en la salud, no lo tiene la sal marina.

Los nuevos resultados obtenidos en el AirCanLab demuestran que la metodología para el descuentos de los aportes de las fuentes naturales que está actualmente en vigor no representan la realidad física de Canarias, por ello es necesario implementar nuevas métodos de descuento de los episodios naturales, tanto de las calimas de polvo sahariano como de la sal marina.

La Consejería y el Laboratorio han informado que ya trabajan en la implementación de estos métodos de cara al segundo convenio, que tendrá una duración de cuatro años con un presupuesto de 3 millones de euros.