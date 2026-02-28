La calima remitirá este sábado en el archipiélago canario, donde continuarán los fuertes vientos

Archivo - Temporal de viento - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública de Canarias, y ante la presencia de calima estos días en las islas, ha recomendado esta semana a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.

Asimismo, este sábado, la calima persistirá en niveles altos en Canarias, sin embargo, irá remitiendo desde primeras horas de la mañana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indica que en las islas podrán haber rachas muy fuertes del noreste en vertientes sureste y noroeste.

Las rachas máximas podrán superar los 90 km/h, en especial en La Gomera, durante la primera mitad del día.

AUTOPROTECCIÓN

El polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias y, en muchas ocasiones, puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma, personas con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos, según ha informado la Consejería de Sanidad en nota de prensa.

La exposición a este contaminante puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, al menos durante los cinco días posteriores al inicio del episodio.

En este sentido, recomienda a las personas sensibles a este tipo de episodios, como pueden ser niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas, no salir a la calle y mantener cerradas puertas y ventanas de las casas; realizar la limpieza de las superficies con polvo con paños húmedos; mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse, y no realizar ejercicios físicos en el exterior.

De todos modos, señalan que en caso de empeorar los síntomas respiratorios se llame al 112.