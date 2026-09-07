Canarias advierte de que acudirá al Supremo si el Gobierno no se encarga del triaje de menores migrantes

Archivo - Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). En la embarcación viajaban unas 230 personas, en su mayoría hombres de procede - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha advertido este lunes de que su Ejecutivo acudirá al Tribunal Supremo si el Gobierno central persiste en su idea de no acometer el triaje de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas y no fijar la figura del defensor del menor.

"Yo pensé que en el día de hoy íbamos a tener alguna luz más, pero tampoco", ha comentado a los periodistas a la salida de una reunión con la ministra de Migraciones, Elma Sáiz, subrayando que tiene la "sensación" de que cada vez que se reúne con algún representante del Estado se viene "de la misma manera". "Si no es por la justicia no actuamos", ha remarcado.

La consejera ha insistido en que la competencia del triaje es del Estado, según el nuevo pacto de migración y asilo de la UE, y ha rechazado la oferta de Sáiz de financiar el servicio pero que lo ejecute el Gobierno canario.

"No es una cuestión de dinero", ha indicado, aparte de que tras la aprobación del decreto de reforma de la ley de extranjería y la entrada en vigor de la contingencia migratoria, los gastos de atención a los menores ya corren por cuenta estatal.

Delgado ha apuntado que el triaje compete "defender el territorio nacional y eso evidentemente es competencia del Estado", pues no la ha delegado a ninguna comunidad autónoma, si bien el pacto sí recoge que puede haber "colaboración".

No obstante, ha apuntado que "nadie" se ha sentado con las comunidades autónomas para perfilar esta vía, más allá de algún acuerdo de tipo parcial con Ceuta, al tiempo que ha indicado que el pacto migratorio también admite que el triaje no se haga en territorios frontera y por tanto, pueda acometerse en la Península.

La consejera ha comentado que ante la controversia con el Gobierno, la ministra les ha indicado que tendrá que "dilucidarlo la justicia", de ahí que tras un primer requerimiento ante la Delegación del Gobierno, se hará otro ante el Estado y finalmente, se acudirá al Supremo.

Ha dicho también que empieza a aumentar nuevamente el "hacinamiento" de menores migrantes en Canarias ante las últimas llegadas de embarcaciones porque hay que establecer, por ejemplo, si los menores son solicitantes de asilo internacional.

"NO HAY NADA NUEVO"

Ha apuntado que "no hay nada nuevo" en el ofrecimiento del Estado de portar recursos económicos y criticado que se están "pasando la pelota de un ministerio a otro" cuando hay un mando único que gestiona el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

"Nosotros necesitamos respuesta y la necesitamos ya, porque mientras tanto los derechos de estos menores se siguen vulnerando y Canarias no lo va a permitir, y si tenemos que ir a la justicia, como ya hicimos con los menores solicitantes de asilo, lo haremos", ha destacado.

Delgado ha subrayado que "colaborar no es llevar el peso" ni una delegación de competencia sino participar en "momentos puntuales" al tiempo que ha reprochado el Gobierno central que no haya adaptado en dos años el cumplimiento del pacto europeo.

La consejera no descarta la colaboración del archipiélago pero entiende que hay que "sentarse" a hablar y definir, por ejemplo, que "figura" es la defensor del menor.

En cuanto a los migrantes adultos sí ha reconocido que la red de acogida está "muy bien" porque hay 5.000 plazas en las islas y la ocupación ronda las 1.000 y con derivaciones periódicas a la Península.