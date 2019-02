Canarias asegura que la prórroga de los PGE sería una "gran noticia"

Publicado 11/02/2019 15:52:35 CET

El Gobierno de Canarias señala que no ha recibido respuesta de Hacienda sobre la eliminación de los incentivos fiscales

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha asegurado este lunes que una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 para este año 2019, sería una "gran noticia" para el archipiélago.

Dávila ha señalado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la prórroga de las cuentas permitiría a Canarias mantener los incentivos fiscales, por lo que se "disiparía cualquier duda respecto a que se eliminan los incentivos".

A ello, agregó, que las partidas que ahora están a cero y que reclaman, tales como los 30 millones de euros para el plan de pobreza o los 42 millones de euros para infraestructuras educativas, así como las partidas para agua desalada, "volverían a aparecer".

Por ello, defendió que "a los efectos del cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) sería, a todas luces, más beneficioso para Canarias", de ahí matizó que se haya optado porque el partido del Gobierno regional, Coalición Canaria (CC), presente una enmienda a la totalidad a los PGE de 2019 con el fin, dijo, "no solo" de que se corrijan las cuentas, para lo que son necesarias las enmiendas parciales, si no con el fin de que "se retiren unos presupuestos que no responden a los intereses de Canarias".

Asimismo, señaló que con este proyecto de PGE de 2019 "se ha intentado mezclar cuestiones que no responden a estos presupuestos", citando que temas como el incremento de las pensiones "no están en estos presupuestos", ya que se aprobó por decreto el 28 de diciembre de 2018, al igual que la subida del salario mínimo interprofesional y el incremento salarial de los empelados públicos, aprobados por decreto el 21 de diciembre.

"Se está intentando mezclar que no ponemos por encima de Canarias el interés de las personas, cuando nuestro partido --CC-- ha apoyado esos decretos", apostilló.

Dávila también matizó que el proyecto de PGE de 2019, disminuye las inversiones para Canarias a través de transferencias y convenios "en un 54 por ciento, colocan a Canarias de nuevo en la cola de las inversiones".

"NO NOS SIRVEN LAS CORRECCIONES"

En cuanto a las informaciones procedentes del PSOE sobre una mejora de los presupuestos, Dávila advirtió de que "no" les "sirven las correcciones" que podrían producirse, ya que se cuantifican "en tan solo 16 millones de euros", mientras que el Gobierno de Canarias "echa en falta" los 42 millones de euros que tienen que venir para las infraestructuras educativas, los 30 millones del plan de lucha contra la pobreza, las ayudas a los agricultores, partidas específicas en turismo, en banda ancha, universidades.

Por ello, incidió en que estos PGE de 2019 "no responden a las expectativas generadas" por el nuevo REF, insistiendo en que "no" se puede permitir que en el primer presupuesto que se presenta después de la aprobación del nuevo REF, "lo incumplan de una forma tan palmaria".

SIN NOTICIAS DE HACIENDA

Por otro lado, al ser cuestionada si han recibido alguna respuesta del Ministerio de Hacienda en relación a la eliminación de los incentivos fiscales del REF en el proyecto de los PGE de 2019, Dávila indicó que tras el encuentro que mantuvieron el miércoles con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, los jefes de gabinete del Gobierno de Canarias y del Ministerio se pusieron en contacto para buscar una solución aunque admitió que Montero ya les trasladó que "era muy complicado".

Sin embargo, indicó que "todas las veces" que el Gobierno de Canarias ha requerido el documento en el que se subsana esta situación, "no ha sido trasladado ni oficial ni oficiosamente", desmintiendo que tengan ninguna documentación al respecto.

"No es cierto que el Gobierno de Canarias cuente en estos momentos con un documento ni del Gobierno de España ni del PSOE diciendo cómo se puede corregir el texto mediante un enmienda parcial, que requeriría del apoyo de bastantes partidos. Seguimos pendiente porque creemos que es muy importante", apostilló.