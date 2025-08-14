Canarias, con un aumento del 8,9% en junio, entre las CCAA que lideran incrementos de facturación del sector servicios

Archivo - Un camarero trabajando en una terraza de Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID/SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Canarias aumentó su facturación un 8,9% el pasado mes de junio respecto al mismo periodo del año anterior, superando en 2,5 puntos a la media nacional (6,4%), según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó, asimismo, en todas las comunidades autónomas en junio con Baleares (+9,20%), Canarias (+8,90%) y País Vasco (+8,80%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura (3,60%), Galicia (3,60%) y Andalucía (4,80%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,6% en Canarias, 1,1 puntos más que la media nacional (4,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,6% en Canarias respecto al mismo mes del año anterior.

En el ámbito nacional el índice de empleo en el Sector Servicios de Mercado experimentó una variación del 1,5 en junio en junio respecto al mismo mes del año anterior. Esta tasa fue dos décimas superior a la registrada en mayo.

En todo el país, el índice general de la cifra de negocios del Sector Servicios de Mercado corregido de efectos estacionales y de calendario experimentó una variación del 5,9 por ciento en junio respecto al mismo mes de 2024. Esta tasa fue dos puntos superior a la registrada en mayo.