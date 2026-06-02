Canarias bate récord en entregas a cuenta con 7.098 millones, un 7,6% más

El ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda posterior al Consejo de Ministros - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Hacienda, un Real Decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta correspondientes a 2026 que reciben del sistema de financiación las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Las autonomías percibirán 157.731 millones para el presente ejercicio, un 7% más que en 2025 que representan 10.319 millones adicionales y en el caso concreto de Canarias serán las más altas de la historia y crecerán hasta los 7.098 millones, un 7,6% más que en 2025.

Si se suma la cifra estimada de la liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la comunidad para este 2026 alcanzan los 8.167 millones, un 8,6% más que el pasado año.

Incluyendo la liquidación de 2024, que se abona este año, la financiación total de las comunidades se incrementará hasta alcanzar la cifra inédita de 170.300 millones, un 7,7% más que en 2025.

Este "incremento notable" de recursos evidencia las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos, dotándoles con recursos récord para que financien con mayor facilidad la sanidad, la educación o los servicios sociales que prestan a la ciudadanía, recoge una nota del Ejecutivo.

Durante la presentación del RDL, el ministro de Hacienda, Arcadi España, recordó que el Congreso de los Diputados tumbó hasta en dos ocasiones la actualización de las entregas a cuenta, generando tensiones de tesorería y perjudicando a los gobiernos autonómicos.

En este sentido, instó a los grupos parlamentarios a apoyar una medida que es beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía al servir para incrementar los recursos en sanidad, educación o dependencia.

Asimismo, España ha resaltado que las Comunidades Autónomas tendrán con estas entregas a cuenta "los mayores recursos de la historia" y ha pedido a los gobiernos autonómicos que ese aumento de la financiación y esos recursos "históricos" se vean reflejados "en la calidad de sus servicios públicos", algo que considera que no siempre ocurre.

"La pregunta es, ¿a qué están destinando ese volumen extra histórico de recursos?, ¿a luchar contra las listas de espera? ¿o están bajando los impuestos a las rentas más altas o privatizando?", se ha preguntado.

El RDL también incluye la actualización de las entregas a cuenta para las Entidades Locales (EELL), que aumentarán un 8,8%.

Así, los ayuntamientos obtendrán 29.247 millones, es decir, 2.354 millones más que el ejercicio anterior. Sumando la liquidación, el volumen de fondos volverá a ser histórico con 30.073 millones de euros para financiar los servicios de proximidad que ofrecen a los ciudadanos.

Para los ayuntamientos y diputaciones que forman las EELL de Canarias, las entregas a cuenta alcanzarán los 1.437 millones, un 9,2% más que el pasado ejercicio y otra cifra histórica en financiación para las administraciones más cercanas a la población.

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

El texto normativo aprobado por el Consejo de Ministros también contempla que las Entidades Locales podrán utilizar el superávit de 2025 para acometer Inversiones Financieramente Sostenibles.

Así, se estima que esta medida permitirá que unas 2.544 entidades locales puedan destinar 3.168 millones a inversiones, cuyo plazo de ejecución se prolonga hasta 2027.

Una importante novedad es que el RDL establece un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan utilizar, además del superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda.

Esto ofrece certidumbre a las entidades locales, fomenta la responsabilidad presupuestaria e incentiva a los municipios a dedicar recursos a facilitar el acceso a la vivienda.

Además, se contempla que las IFS, tanto las de vivienda como el resto, puedan tener carácter plurianual de hasta cuatro años.

Por lo tanto, si un ayuntamiento ha registrado superávit en 2025 podrá utilizar ese saldo fiscal positivo para invertir en un proyecto que se inicie este año y se alargue la ejecución hasta 2030 lo que permitirá abordar inversiones más ambiciosas.

A esta medida de IFS plurianual también podrán acogerse las entidades locales con superávit de 2024 por importe de 3.368,50 millones de euros que comprometan gasto en 2026 para la ejecución de inversiones plurianuales a realizar hasta 2030.

Las Entidades Locales que se encuentran saneadas financieramente no tendrán la obligación de presentar Planes Económico-Financieros en 2026 y 2027 si el incumplimiento de las reglas fiscales deriva de la utilización de los remanentes de tesorería para gastos generales.

Para ello, será necesario acreditar el cumplimiento del Período Medio de Pago (PMP).

El RDL también contempla que los ayuntamientos no tendrán que devolver al Estado las cuotas percibidas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la telefonía móvil que han sido objeto de sentencias judiciales del Tribunal Supremo.