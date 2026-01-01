Canarias cierra el año 2025 con 69 personas muertas por ahogamiento

Bañistas en la piscina natural de Isla Cangrejo (Tenerife) - ASOCIACIÓN 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA'

Un total de 69 personas han perdido la vida por ahogamiento en Canarias de enero a diciembre de 2025, tres menos (-4%) que en el año 2024 (72), según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

En concreto, en el mes de diciembre se registraron nueve fallecidos, cifra que sitúa a este mes junto a agosto y septiembre (con 9 muertos cada mes), en los de récord de mortalidad por sumersión durante todo 2025. Tras agosto, septiembre y diciembre se sitúan enero (8), así como febrero, marzo, junio y julio, que registraron la menor cifra (con tres fallecidos cada mes).

Por su parte, diciembre finalizó con tres bañistas en estado crítico, seis heridos de carácter moderado, dos leves y un rescatado ileso.

Según la asociación, en el balance de 2025 resalta el "preocupante incremento" del 71% en el número de bañistas críticos y graves, ya que la cifra de heridos en estado crítico se situó en 16 (+77% en relación a 2024), mientras que los afectados graves se fijaron en 25 (+66%).

Durante 2025 también hubo 70 heridos de carácter moderado, 32 leves y 29 rescatados indemnes. En total, 241 personas accidentadas, lo que implicó 55 más que en 2024 (+30%).

Por otro lado, en el año 2025, 32 de las 69 personas que murieron ahogadas (46%), así como 94 de los 241 afectados totales (39%), habían decidido darse un baño o acercarse a la costa cuando estaban activas prealertas y alertas decretadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos.

ZONAS ROCOSAS

Desde 'Canarias, 1500 Km de Costa' subrayan que la siniestralidad acuática en Canarias durante 2025 "queda marcado por la tragedia en zonas de costa rocosa, debido mayoritariamente, a las imprudencias tales como hacer caso omiso a la señalética y las recomendaciones de seguridad".

En concreto, la costa de Tenerife "se cobró múltiples vidas" en episodios de fuerte oleaje, especialmente durante un fin de semana de noviembre en el que, con apenas horas de diferencia, fallecieron tres personas, entre ellas una bañista holandesa de 79 años en el Puerto de la Cruz, por un golpe de mar con diez afectados; un hombre localizado en la playa El Cabezo, en Granadilla de Abona, y un pescador de 43 años en La Guancha.

Asimismo resaltó el incidente ocurrido a principios de diciembre en la piscina natural de Isla Cangrejo, en Los Gigantes (Tenerife), donde el "desprecio" a los precintos de seguridad se saldó con cuatro turistas fallecidos y un desaparecido, así como varios afectados de diversa consideración. Subraya que es la "mayor tragedia" ocurrida en el medio acuático en los últimos diez años.

En cuanto a los menores fallecidos en 2025 se eleva a cuatro, la más alta en los últimos diez años, siendo el factor común de los accidentes protagonizados por este colectivo la "falsa sensación de seguridad" percibida en las piscinas y que "se suele traducir en una falta de supervisión y vigilancia" de los adultos a su cargo.

En este año recién terminado, 19 menores sufrieron un percance en distintos espacios acuáticos canarios, falleciendo cuatro (6% del total de muertes), mientras que cuatro resultaron críticos, otros cuatro graves; cinco moderados; y un leve y uno ileso.

Destaca en este ámbito la desaparición de Arek, el joven polaco de 15 años arrastrado por el mar en el mes de febrero, en el Charco del Viento, en la isla de Tenerife, y cuyo cuerpo aún no ha podido ser localizado.

El experto en prevención de ahogamientos y presidente de 'Canarias, 1500 Km de costa', Sebastián Quintana, también cita el suceso ocurrido en el mes de abril en el parque acuático Lago Taurito, en Mogán (Gran Canaria), donde una niña italiana de dos años perdió la vida ahogada en una piscina llena de gente, lo que acuña Quintana como síndrome del 'ahogado invisible'.

De todos modos, el 38% (26) de las muertes registradas en 2025 fueron bañistas en edad adulta; mientras que el 30% (21) tenía más de 60 años y el 26% (18) de ellos víctimas de edad desconocida. Además el 74% (51) de las víctimas mortales corresponde a varones y el 25% a mujeres (17).

Por nacionalidades, 17 de los fallecidos identificados eran extranjeros: británicos (4), rumanos (3), polacos (2), italianos (2), alemán (1), belga (1), marroquí (1), hindú (1), holandés (1) y eslovaco (1); mientras que cinco eran extranjeros sin nacionalidad especificada; cuatro españoles y 42 víctimas de nacionalidad desconocida.

Por otra parte, señala que los bañistas representan el 67% del total de afectados, mientras que el 9% corresponde a deportes acuáticos; el 8% a actividad desconocida y pescadores, respectivamente; el 4% a los clasificados en el epígrafe 'otros' (personas que caen accidentalmente al agua desde un muelle, un acantilado, un paseo marítimo o deportistas como parapentistas, pilotos, tripulantes de embarcaciones, entre otros), y el 1% restante submarinistas.

TENERIFE, LA ISLA CON MÁS FALLECIDOS

Finalmente la isla con más fallecidos fue Tenerife, con 24 personas ahogadas en 2025, seguida de Gran Canaria (18), Lanzarote (13), Fuerteventura (6), La Gomera (3), El Hierro (3) y La Palma (2), ya que La Graciosa no registró ninguna muerte.

En cuanto al total de afectados, Tenerife concitó el 42%, seguido de Gran Canaria (22%), Lanzarote (15%), y Fuerteventura (12%).

Las playas continúan siendo el entorno de mayor siniestralidad (50%), seguidas de puertos/zonas de costa (26%), piscinas naturales (16%) y piscinas (8%).

El 60% de los accidentes ocurrieron en horario de tarde y el 28% de mañana. Además un 10% se registró sin especificar la hora del suceso y un 2% de los incidentes tuvo lugar de noche.

La Asociación 'Canarias, 1500 Km de Costa' elabora este estudio basándose en datos extraídos de fuentes oficiales relativas al ámbito de las emergencias, fundamentalmente 112 Canarias, Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, policías locales, bomberos y Protección Civil.

Se trata de una iniciativa auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, y que cuenta con la colaboración de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.