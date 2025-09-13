Canarias contará con casi un millón de euros para un proyecto de colaboración frente al cambio climático junto a Senegal

Canarias recibe casi 1 millón de euros para un proyecto de colaboración frente al cambio climático junto a Senegal - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Proexca y Gesplan han anunciado recientemente que contarán casi con 1 millón de euros gracias al programa Interreg MAC que les acaban de conceder para poder llevar a cabo el proyecto 'ATCLIMA' en el que trabajarán con Senegal.

La iniciativa se enmarca en una misión inversa que ambas instituciones llevan a cabo junto a las Cámaras de Comercio de Canarias con agentes públicos de Senegal de diferentes sectores, según especifica en una nota el Ejecutivo regional.

El proyecto ATCLIMA es un "sistema dinámico" de asesoramiento por parte de empresas para el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos de alto impacto en la lucha contra el cambio climático y la resiliencia ambiental.

Así, los socios en Senegal son la Agencia de Desarrollo y de Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas - ADEPME-, la Sociedad de Desarrollo y Promoción de Costas y Zonas Turísticas de Senegal - SPACO- el Ministerio de Medioambiente y de Transición Ecológica y la Secretaria de Estado de Urbanismo y Vivienda.

Según explica el Ejecutivo regional, ATCLIMA responde a la necesidad de que las administraciones mejoren su capacidad para afrontar los desafíos ambientales y climáticos mediante soluciones innovadoras del sector privado.

El proyecto trabaja con una lógica público-privada, en sectores estratégicos de Senegal como el turismo sostenible, el urbanismo, la vivienda y gestión costera.

Mientras, el trabajo se articula en tres fases: sistematizar el protocolo de funcionamiento entre los socios y generar herramientas prácticas; adaptarlo junto con los actores locales a los problemas prioritarios de Senegal, y poner en marcha una asistencia técnica en la que empresas de Canarias y Senegal co-diseñan soluciones junto con las administraciones.

Las soluciones, puntualizan, serán validadas e integradas en las políticas y procedimientos, generando cambios sostenibles y reforzando la cooperación territorial entre África y Europa en favor de la sostenibilidad.

Este programa, ahora Interreg MAC, es el resultado de un trabajo conjunto de Canarias y Senegal por el crecimiento económico de estas regiones. Así, en este marco, esta semana agencias públicas senegalesas de sectores como urbanismo, medio ambiente, turismo, agrícola y forestal, se encuentran en Canarias para establecer lazos de colaboración con instituciones y empresas de estos sectores con las que se han ido reuniendo para potenciar sus proyectos hacia el mercado senegalés.