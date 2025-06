Canarias, con un déficit de más de 6.800 plazas, a la cola de España en educación de cero a dos años

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Canarias cuenta con un déficit de 6.871 plazas de educación infantil de cero a dos años y solo el 29,9% de los menores canarios entre 0 y 2 años están escolarizados, muy por debajo de la media estatal, que alcanza el 48%, según datos del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2023-24.

La Plataforma por el 5% para Educación afirma en una nota que para el curso 2025-2026, la Consejería de Educación ha autorizado apenas 337 nuevas plazas, según recoge la Orden de 18 de junio de 2025, "un avance testimonial frente a las necesidades reales".

El colectivo ha calificado este ritmo como "injustificable" y denuncia que la falta de voluntad política mantiene congelada una etapa decisiva para los menores más vulnerables.

Asimismo señala que el retroceso presupuestario también "agrava" el problema ya que Canarias ha reducido su inversión educativa del 4,63% del PIB en 2023 al 4,05% en 2025, incumpliendo la Ley Canaria de Educación, que exige alcanzar al menos el 5% desde 2022.

"La situación es aún más alarmante si se compara con comunidades como Extremadura, que, a pesar de contar con menos recursos, creó 7.064 plazas en tres cursos escolares, lo que le permitió alcanzar la media nacional en ese periodo", señala.

En esa línea insiste en que la ley autonómica de educación, aprobada en 2014, establecía la obligación de elaborar un mapa de necesidades y un plan de implantación del ciclo 0-3 años en el plazo de un año pero "han pasado más de diez años y el alumnado canario se mantiene en situación de clara desventaja respecto al resto del país".

Por ello, la Plataforma por el 5% exige un "cambio de rumbo inmediato" y un plan que permita crear al menos 2.300 nuevas plazas por curso durante los próximos tres años.

Esta estrategia, apunta, "permitiría cerrar el déficit de plazas en un plazo razonable, cumplir con la legalidad y, sobre todo, garantizar a miles de familias el acceso a una educación temprana pública y de calidad".

"No se trata únicamente de una cuestión de plaza. La educación infantil temprana es un instrumento poderoso de compensación de desigualdades, un pilar para la detección precoz de dificultades y un derecho que no puede depender del código postal o del bolsillo de las familias. La parálisis actual no solo incumple leyes y compromisos, también condena a miles de niñas y niños canarios a comenzar su escolarización con desventaja. Es hora de actuar con ambición, responsabilidad y justicia social", detalla.