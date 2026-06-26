Canarias, Estado y Cabildos avanzan en el trabajo técnico para negociar una financiación plurianual a los trenes

Reunión de la comisión de seguimiento prevista en los protocolos generales de actuación suscritos entre Gobierno de Canarias, Estado y Cabildos de Gran Canaria y Tenerife para impulsar el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y los cabildos de Tenerife y Gran Canaria han constituido este viernes las comisiones de seguimiento previstas en los protocolos generales de actuación suscritos para impulsar el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias. Las instituciones avanzan en el trabajo técnico y jurídico necesario y comenzar la negociación de un convenio de financiación plurianual.

La sesión, celebrada en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, supone un nuevo avance en el desarrollo de los acuerdos alcanzados entre las administraciones para mejorar la movilidad en Tenerife y Gran Canaria a través de la implantación de sistemas de transporte guiado de alta capacidad, según ha informado la Consejería de Movilidad en una nota de prensa.

En el encuentro han participado el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández; la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, junto a su equipo; el director insular de Transportes, Manuel López; la directora técnica de Ferrocarriles de Gran Canaria, Regina Díaz; la coordinadora general de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Nieves Martín; la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García; el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez, y el director gerente de Metropolitano de Tenerife, Pedro Ribeiro.

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha celebrado el "paso importante" dado este viernes ya que, aunque "queda trabajo por delante", con las comisiones de seguimiento se está más cerca de contar con unos proyectos "plenamente definidos, viables y listos" para materializarse.

En este sentido, ha apuntado que esta comisión de seguimiento nace con el objetivo de culminar todo el trabajo técnico y jurídico necesario para dar el siguiente: la negociación de un convenio de financiación plurianual.

Ese, ha añadido, será el instrumento que nos permitirá dotar de estabilidad económica a los proyectos y empezar a hablar ya de plazos, ejecución de las obras y su puesta en marcha.

La primera reunión de la comisión de seguimiento ha servido para designar a sus miembros y acordar la creación de dos comisiones técnicas, una centrada en movilidad y otra en los estudios de impacto y viabilidad. El compromiso fijado es el de reunirse antes de que finalizar el año con avances concretos que permitan comenzar a trabajar sobre el borrador del convenio de financiación, "el respaldo definitivo" a los proyectos ferroviarios.

La secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio, Sara Hernández, ha remarcado la importancia de la constitución de estas comisiones de seguimiento para la mejora de la movilidad en Gran Canaria y Tenerife.

"Cada proyecto se encuentra en un momento distinto de desarrollo, pero ambos siguen avanzando. Gran Canaria ha informado de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, mientras que en Tenerife se han trasladado los avances alcanzados en la coordinación con AENA. Con la creación de estas comisiones, confiamos en mantener una hoja de ruta compartida y dar pasos firmes para la mejora de la movilidad en ambas islas", ha añadido.

Por su parte, el director insular de Transportes en el Cabildo de Gran Canaria, Manuel López, ha apuntado que hoy se ha dado "un paso más" hacia el futuro del tren de Gran Canaria. "Tras el protocolo que firmamos el pasado mes de septiembre con el Ministerio, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, constituimos esta comisión de seguimiento, un órgano que permitirá avanzar en los aspectos técnicos y jurídicos necesarios".

En ese mismo sentido también se ha pronunciado la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, que ha celebrado el refuerzo para la coordinación interadministrativa y el impulso a los proyectos de movilidad en Tenerife que aporta esta comisión de seguimiento. "Contar con un espacio de trabajo estable nos permitirá hacer un seguimiento continuo de los compromisos y avanzar con mayor agilidad", ha añadido.

SOBRE LAS COMISIONES

Las comisiones de seguimiento constituidas este viernes serán las encargadas de supervisar las actuaciones contempladas en los protocolos, coordinar las acciones necesarias entre las distintas administraciones y realizar el seguimiento de la hoja de ruta diseñada para garantizar el desarrollo de ambos proyectos ferroviarios.

Asimismo, estos órganos servirán como espacio de coordinación técnica e institucional para avanzar en la definición de futuras actuaciones, analizar el estado de tramitación de los proyectos y facilitar la colaboración entre las administraciones implicadas.

Los protocolos establecen el marco de cooperación necesario para impulsar las actuaciones vinculadas a los trenes de ambas islas y avanzar en la futura financiación de estas infraestructuras estratégicas.

En este sentido, los acuerdos recogen los compromisos de cada administración y prevén la posibilidad de suscribir convenios específicos una vez se confirme la viabilidad técnica, socioeconómica y ambiental de las actuaciones, así como la opción de recurrir a financiación estatal y europea para su ejecución.