Canarias estrena oficialmente la modificación de la letra de su himno, que ya incluye a La Graciosa como octava isla

Acto Institucional del Día de Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El acto institucional del Día de Canarias que ha tenido lugar este sábado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria ha sido escenario del estreno oficial de la modificación de la letra del himno regional que incluye a La Graciosa como octava isla.

En este sentido, el Parlamento autonómico aprobó este 26 de mayo por unanimidad la modificación de la ley del himno de Canarias para que se incluya una mención a La Graciosa.

Todo ello, se produjo en virtud a la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía en 2018 y que la nombró como octava isla del archipiélago.

Con el cambio acordado, la letra del himno ha quedado fijada como "Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava, repartido en ocho peñas --en referencia a La Graciosa--, late el pulso de mi alma".

UN ACUERDO QUE SIMBOLIZA "LA UNIDAD DE CANARIAS"

Al respecto, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, destacó la aprobación unánime que se trata de un acuerdo que simboliza la unidad de Canarias y el reconocimiento institucional y emocional de La Graciosa dentro de la identidad colectiva".

También subrayó que "la unanimidad alcanzada refleja el compromiso de todas las fuerzas políticas con una realidad histórica y sentimental compartida por todos los canarios y canarias".

Finalmente, comentó que la actualización del himno "supone un gesto de justicia y de orgullo para La Graciosa y para todo el archipiélago, especialmente en una fecha tan significativa como el Día de Canarias".