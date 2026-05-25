Canarias lamenta que aún no haya recibido los 15,3 millones de las medidas anticrisis por la guerra de Irán

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha lamentado este lunes que la Comunidad Autónoma no haya recibido aún los 15,3 millones de euros acordados el pasado 30 de marzo con el Estado dentro del paquete de medidas anticrisis por la guerra de Irán.

Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también portavoz del Ejecutivo señaló que según las últimas noticias sobre la guerra parece que podría haber un acuerdo para la apertura del Estrecho de Ormuz, por lo que se está a la expectativa del pronunciamiento de la Unión Europea y del Gobierno de España al respecto.

Cabello recordó que el Gobierno regional ha realizado una "batería de solicitudes y de presión" en todos los ministerios para que cualquier medida que se adopte no se olvide de Canarias, "como fue la última ocasión".

Aquí, incidió en que lo acordado a finales de marzo con el Estado eran 15,3 millones hasta el 30 de junio, cifra que podría ascender a 60 millones durante todo 2026 si la guerra no finalizara.

No obstante, el viceconsejero hizo especial hincapié en que el Ejecutivo regional sigue a la espera de recibir la transferencia correspondiente y que, al final, la CCAA tiene que estar siempre "muy encima" de todos los asuntos del Estado con el archipiélago porque el Gobierno de España "tiende a olvidarse de Canarias".