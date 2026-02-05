Canarias se mantiene con un 31,2% de población en riesgo de pobreza en 2025

Archivo - Una persona se prepara para pernoctar en un aeropuerto - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Canarias se mantiene con un 31,2% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) en 2025 --mismo porcentaje que en 2024--, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) hecha pública este jueves y que deja la media estatal en el 25,7%.

Concretamente un 22,9% de la población en las islas está en riesgo de pobreza, el 9,3% presenta carencial material y social severa, el 11,6% tiene baja intensidad en el empleo y el 11,5% confiesa que tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes.

El archipiélago se ha situado como la cuarta comunidad autónoma en la tasa Arope, solo por detrás de Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34,0%) y Región de Murcia (32,5%), al margen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con un 40,8% y un 43,7% respectivamente.

En el lado contrario, País Vasco (14,7%), Baleares (15,2%) y Comunidad Foral de Navarra (16,5%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas.

Por grupos de edad, la tasa Arope subió en España 0,1 puntos en el grupo de 16 a 64 años y por el contrario, bajó 0,8 puntos entre los menores de 16 años y 0,3 puntos entre los de 65 y más.

Además, en 2025 (con datos de renta de 2024), un 1,4% de la población estaba a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material y social severa y con baja intensidad en el empleo, porcentaje que fue del 1,3% el año anterior.

El ingreso medio por persona alcanzó los 15.620 euros en 2024, cifra un 5,5% superior a la registrada el año precedente, y el 8,5% de la población manifestó llegar a fin de mes con "mucha dificultad" en 2025, 0,6 puntos menos que el año pasado.

Por su parte, el 36,4% de la población no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 35,8% del año 2024.

Igualmente, el 32,2% de la población no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, porcentaje 1,2 puntos inferior al de 2024.