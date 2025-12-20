Canarias mantiene activa la prealerta del PLATECA en islas occidentales y Gran Canaria por riesgo de desprendimientos

Activación del PLATECA en prealerta por desprendimientos - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activa, desde el pasado domingo, la situación de prealerta en las islas occidentales y Gran Canaria por riesgo de desprendimientos tras el paso de la borrasca 'Emilia'.

La decisión se toma en base a la información disponible, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), según informó entonces el departamento regional en una nota.

Esta situación afecta a las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria y se activa, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa, para garantizar el seguimiento de las posibles afectaciones a infraestructuras y viviendas por desprendimientos tras las lluvias de la citada borrasca.