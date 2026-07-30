Canarias muestra su solidaridad con Ceuta ante la presión migratoria y pide al Gobierno de España una respuesta

Archivo - Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabionete del Presidente de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero del Gabinete del Presidente de Canarias, Octavio Caraballo, ha mostrado este jueves la solidaridad del archipiélago con Ceuta ante la presión migratoria que está soportando, al tiempo que se ha sumado al llamamiento al Gobierno de España para que impulse una respuesta.

Caraballo, en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, ha indicado que "no" se puede olvidar que lo que está ocurriendo en Ceuta "no es un problema" de la ciudad autónoma, sino "un desafío del Estado y también un desafío europeo".

En relación con ello, ha señalado que Canarias conoce "bien esa realidad", de ahí que lleve "años reclamando que ningún territorio de frontera pueda afrontar en solitario un fenómeno estructural como el migratorio".

"Pedimos lo que hemos pedido siempre para Canarias y lo pedimos hoy también para Ceuta. Por eso nos sumamos al llamamiento al Gobierno de España para que impulse, sin más dilación, una respuesta que debe ser compartida, coordinada y basada en la corresponsabilidad institucional", apostilló para agregar que cuando "una frontera es oferta a una presión extraordinaria, la respuesta tiene que ser de todo el Estado".

Asimismo ha expuesto que cuando esa frontera "es también una frontera de Europa, es imprescindible que la Unión Europea siga implicándose con recursos, cooperación y una política migratoria que combine humanidad, seguridad y responsabilidad compartida".

Finalmente ha asegurado que Canarias "estará siempre al lado de Ceuta" porque sabe que la solidaridad "no puede depender del territorio ni de las islas de quien gobierne. Se debe aplicar siempre y sin excusa".