Canarias ofrece un equipo de 19 especialistas para colaborar ante la emergencia en Venezuela

Archivo - El consejero de Política Territorial, Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, y el portavoz, Alfonso Cabello, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha ofrecido al Estado una capacidad máxima de hasta 19 profesionales especializados para colaborar en la respuesta internacional ante la emergencia registrada en Venezuela.

La propuesta será remitida al Centro Nacional de Emergencias (CENEM), que la trasladará al Mecanismo Europeo de Protección Civil, que coordinará las capacidades aportadas por los distintos países y determinar, en función de las necesidades, qué recursos serán finalmente movilizados, según ha informado el Gobierno en una nota.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha coordinado, asimismo, la recopilación de esta oferta de capacidades mediante el contacto con los distintos colegios profesionales, con el objetivo de identificar personal especializado disponible para una eventual movilización internacional.

Como resultado de este trabajo, se ha conformado una propuesta integrada por una capacidad máxima de 19 profesionales: cinco médicos y médicas forenses (2 antropólogas y 3 forenses en anatomía patológica), tres arquitectos y arquitectas, tres psicólogos y psicólogas y ocho trabajadores y trabajadoras sociales.

NÚMERO POR DETERMINAR

La propuesta remitida por Canarias constituye una capacidad máxima. Será la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, a través del CENEM y en coordinación con el Mecanismo Europeo de Protección Civil, quien determine finalmente los perfiles y el número de efectivos que, en su caso, sean movilizados, atendiendo a las necesidades sobre el terreno y a las capacidades aportadas por el resto de comunidades autónomas.

En caso de ser seleccionado para su despliegue, el contingente se organizará bajo una jefatura única y actuará conforme a las directrices de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el CENEM y las autoridades venezolanas competentes.

Recuerda el Gobierno de Canarias que el operativo ha sido diseñado para garantizar su capacidad de despliegue en condiciones adecuadas. Al haberse coordinado previamente el alojamiento y la manutención mediante las Casas Canarias en Venezuela, cada integrante del contingente llevará consigo sus efectos personales, los equipos de protección individual (EPI) y los consumibles básicos necesarios para el desempeño de sus funciones.

FUNCIONES EN EL TERRENO

Los profesionales de medicina forense aportarían apoyo técnico en las labores de identificación de víctimas, la realización de exámenes médico-forenses y la gestión de la información post mortem, siempre bajo la autoridad judicial y forense competente. Por su parte, el equipo de arquitectura se encargaría de efectuar evaluaciones visuales iniciales sobre el estado de las edificaciones y su habitabilidad, contribuiría a priorizar las inspecciones necesarias y prestaría asesoramiento técnico de carácter no pericial.

El dispositivo también incorpora especialistas en atención psicosocial. Los psicólogos y psicólogas ofrecerían primeros auxilios psicológicos, intervención en situaciones de crisis, acompañamiento en procesos de duelo y apoyo tanto a la población afectada como a los equipos de intervención.

A su vez, el personal de trabajo social realizaría la valoración de las necesidades más urgentes, identificaría situaciones de especial vulnerabilidad, facilitaría la orientación y derivación a los recursos disponibles y contribuiría al apoyo comunitario de las personas damnificadas.