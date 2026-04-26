Canarias ofrece un servicio de asistencia administrativa al sector primario para la inscripción de fincas en el REAC

Servicio gratuito de asistencia administrativa al sector primario para la inscripción de fincas en el REAC - CONSEJERÍA CANARIA DE AGRICULTURA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias, a través de la empresa públicas GMR Canarias, ofrece a los profesionales del sector primario un servicio gratuito de asistencia administrativa para facilitar y agilizar el proceso de inscripción de fincas en el Registro de Explotaciones Agrícolas de Canarias (REAC) a través del SGA, el Sistema Informático Único para la Gestión de las Ayudas de la Política Agraria Común (PAC), un trámite de carácter obligatorio.

Para ello, las personas interesadas en acceder a este apoyo pueden solicitar la asistencia a través del correo electrónico citapreviareac@gmrcanarias.com, según ha informado la Consejería regional de Agricultura en nota de prensa.

Al respecto, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha indicado que esta medida "complementa otras acciones de acompañamiento como la creación por parte del departamento de manuales de usuario que buscaban reforzar la implantación y el alcance de esta herramienta, que es la base para incorporar y mantener actualizados" los datos de las explotaciones agrícolas y ganaderas de las islas, siendo además de carácter obligatorio.

Quintero expuso que el objetivo de este servicio de apoyo "es aliviar la carga administrativa" de los usuarios, siendo este "un reclamo histórico del sector, en la medida de lo posible".

El REAC, creado en Canarias mediante el Decreto 18/2025, de 10 de marzo, vincula las fincas inscritas con el Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas, Ganaderas y de la Producción Agraria (SIEX).

Su tramitación se realiza a través del SGA, disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, y permite realizar gestiones como declarar explotaciones, modificar información específica sobre superficies y tipologías de cultivo o validar datos. Expone que corresponde a la persona titular de la producción mantener actualizados estos detalles.

Por otro lado, la página oficial del REAC también da acceso a procedimientos de autorización y de habilitación de entidades para que otras personas puedan actuar en nombre de la titularidad de la explotación si fuera necesario.

Además el portal recoge un apartado para los viveros o las parcelas de viñedo de vinificación, e incluye también un espacio de preguntas frecuentes para facilitar la búsqueda de información clave.

Los manuales de usuario están disponibles en la página oficial del Registro de Explotaciones Agrícolas de Canarias, https://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/temas/registr.... Para resolver dudas concretas, el Servicio de Producción y Registros Agrícolas dispone también de un correo de atención proregagr.agricultura@gobiernodecanarias.org.