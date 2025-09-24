Canarias pone en marcha un proyecto europeo para avanzar hacia un enfoque "integral" en el cuidado de mayores - CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha este miércoles el proyecto europeo ACTAge, una iniciativa que permitirá mejorar la calidad de vida de las personas mayores para avanzar hacia un enfoque "más integral".

El objetivo es transformar los modelos de atención a las personas mayores, superando esquemas "obsoletos" centrados únicamente en lo médico y avanzando hacia un enfoque integral que contemple la salud física, mental y social, según ha explicado el área en una nota.

Así, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha ahondado en cómo esta iniciativa "pionera" permitirá mejorar la calidad de vida de las personas mayores, avanzando hacia un enfoque integral que contemple "la salud física, mental y social".

"Canarias es un referente para Europa en materia de mayores y esta iniciativa se enmarca dentro del trabajo que estamos haciendo desde la Consejería sobre tres pilares básicos, que son trabajar el envejecimiento activo y saludable, trabajar en espacios seguros y potenciar los derechos, cuidados y protección", ha señalado.

SOCIOS DE NUEVE PAÍSES EUROPEOS

La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, ha celebrado la salida de este proyecto, en el que participan 10 socios de nueve países europeos y que permitirá mostrar el trabajo que se realiza en los 24 centros de día de mayores y compartir las experiencias que se realizan en otros países.

De este modo, ACTage es el único proyecto Interreg Europe aprobado en Canarias, cuestión que para la Consejería refleja el interés europeo y multirregional en apoyar una iniciativa pionera que vincula salud pública, innovación social y envejecimiento activo.

El programa ACTAge, cuyo presupuesto ronda los 328.000 euros y que es cofinanciado por el programa Interreg Europe (2021-2027), se articula en torno a la creación de Centros de Envejecimiento Activo, espacios comunitarios multidisciplinares que promuevan la autonomía, el empoderamiento y la participación de las personas mayores en su entorno, reduciendo la presión sobre los servicios sanitarios y reforzando la cohesión social.

ACTAge está integrado por un consorcio de socios institucionales de España, Portugal, Italia, Rumanía, Suecia, Lituania, Países Bajos, Bélgica y Macedonia del Norte, lo que garantiza diversidad territorial y transferibilidad de resultados. En concreto, los objetivos de ACTAge son impulsar un cambio de paradigma en las políticas y prácticas de atención a las personas mayores desde un enfoque asistencial hacia un enfoque basado en derechos, así como promover el envejecimiento activo y saludable, optimizando recursos y generando espacios de bienestar.

De igual forma, pretende fomentar el cuidado multidisciplinar, integrando salud, apoyo social, ocio, deporte y acompañamiento psicológico. Además, se dota a las instituciones de un marco normativo y de gobernanza que garantiza la igualdad de trato y oportunidades de las personas mayores en toda Europa y promueve el intercambio de buenas prácticas y conocimiento entre regiones europeas con la puesta en marcha de acciones piloto y la evaluación de su impacto real en la calidad de vida de los mayores.

PRIMEROS ENCUENTROS

El proyecto ACTAge se nutre de enfoques innovadores como la Salud Positiva (modelo holandés que incorpora bienestar físico, mental y social en la atención) y la Contratación por Resultados Sociales, que vincula la financiación pública a la consecución de resultados medibles y sostenibles.

La primera reunión del proyecto ACTAge se celebró este miércoles y contó con la presencia de una quincena de técnicos y expertos en representación de las instituciones y entidades que participan en el mismo. Mañana, jueves 25, se realizará una visita a las instalaciones del Centro de Día Isidro Rodríguez Castro para mostrar el trabajo que se realiza en el Archipiélago y un taller práctico con el personal en la jornada matinal, mientras que en la sesión vespertina tendrá lugar la presentación y análisis del plan de gestión y ejecución de la Dirección General de Mayores y Participación Activa y la identificación de oportunidades para el envejecimiento activo.

El viernes 26, por su parte, finalizarán las jornadas de trabajo con el taller 'Comunidades saludables' y la validación del informe preliminar.