'Canarias: el puente de dos mundos', título de la conferencia de Juan Miguel Zunzunegui en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - El historiador llega a España para presentar su libro 'Al día siguiente de la conquista'. - FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

'Canarias: el puente de dos mundos' será el título de la conferencia que el escritor y divulgador histórico Juan Miguel Zunzunegui ofrecerá este lunes, 1 de junio, en el marco del ciclo cultural 'La Hispanidad necesaria' que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria.

En concreto, la cita arrancará a las 19.00 horas en el Gabinete Literario y el autor mexicano abordará la relevancia histórica del archipiélago en la conexión entre Europa y América.

Una día más tarde, el martes, 2 de junio, el ciclo continuará a las 18.30 horas con la proyección del documental 'España: la primera globalización', dirigido por José Luis López-Linares, tras la que habrá un coloquio con la participación del propio Zunzunegui y del historiador Manuel Hernández González.

Por su parte, la asistencia para ambos actos del ciclo 'La Hispanidad necesaria' será mediante invitación, según ha informado la organización.

Se trata de un evento impulsado por el Gabinete Literario con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y se enmarca en un ciclo de conferencias y actividades orientadas a reivindicar el análisis histórico de la influencia hispánica en la configuración del mundo contemporáneo.