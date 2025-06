Canarias recaba aportaciones de ONGs y tercer sector para la integración social de menores migrantes en sus traslados

El Ejecutivo regional planea crear un documento síntesis, que funcionará como una "guía de buenas prácticas", para reforzar los estándares de protección y coordinación institucional en todo el Estado

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 50 entidades sociales, administraciones públicas y organismos internacionales han participado este jueves en la jornada "Niños y niñas que migran solos: una responsabilidad compartida", organizada por el Gobierno de Canarias en Madrid, donde se ha convergido en la "urgencia" de reforzar la colaboración para facilitar el traslado de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas y garantizar su plena integración social.

De este modo, el Gobierno de Canarias recogerá las aportaciones realizadas durante las mesas de trabajo en un documento de síntesis que funcionará como "guía de buenas prácticas", con el objetivo de reforzar los estándares de protección y la coordinación institucional en todo el Estado, según ha detallado el Ejecutivo en una nota de prensa.

El Gobierno regional aspira, asimismo, a que todos los territorios a los que se dirigirán parte de los menores que ahora acoge el archipiélago cuenten con la experiencia acumulada de las entidades que trabajan sobre el terreno.

DETALLES DE LAS JORNADAS

La jornada se desarrolló en dos bloques. Así, por la mañana se celebró una mesa redonda centrada en el análisis del contexto actual, con la intervención de la responsable de Infancia no acompañada de Acnur, Margarita de la Rasilla; el intérprete en ACCEM y mediador maliense Aboubacar Dramen y la abogada especialista en infancia y migraciones en Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández.

El diálogo lo moderó el delegado de la Agencia EFE en Canarias, José María Rodríguez. Por la tarde, los participantes se organizaron en siete mesas de trabajo, donde abordaron cuestiones clave del sistema de protección.

En esos espacios se trató el acceso al procedimiento de asilo y la protección internacional, la atención específica a niñas supervivientes de violencia de género, víctimas de trata y del colectivo LGBTIQ+, la salud mental y la reparación del daño, así como los distintos modelos de acogimiento y la realidad de la infancia separada.

También se analizaron los procedimientos de determinación de la edad y la situación administrativa de los menores, los retos en la transición a la vida adulta y las alternativas residenciales y sociolaborales, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional y el reparto de menores entre territorios, en el marco del Real Decreto Ley 2/2025 y del reciente auto del Tribunal Supremo.

Recalca el Gobierno canario que en todas las mesas se insistió en que la gestión de la infancia migrante debe ser compartida entre todas las administraciones, y se citó de forma reiterada como ejemplo de buena práctica la respuesta articulada que se dio a la llegada de población desplazada por la guerra en Ucrania.

Las entidades señalaron que es urgente trasladar ese modelo de cooperación eficaz al contexto actual de llegada de menores migrantes no acompañados de países como Mali, Senegal, Mauritania o Marruecos.

Una de las acciones que consideraron "fundamental" en la atención a estos niños y niñas es dotar al sistema de protección de menores de recursos económicos y humanos "suficientes" para una atención individualizada. Asimismo, instaron a las administraciones a acordar un sistema de indicadores único que permita identificar las vulnerabilidades de la infancia migrante y actuar sobre ellas.

GÉNERO E INFANCIA

En materia de recursos, entre las aportaciones más concretas, se ha subrayado la necesidad de aplicar perspectiva de género y de infancia en las distintas fases del sistema de protección, reconociendo las dificultades específicas que enfrentan las niñas migrantes y su exposición a violencias múltiples en su proceso migratorio.

También se ha reivindicado un cambio de las prácticas de determinación de la edad, con enfoque "garantista" y "respetuoso" con los derechos de la infancia.

"El trato no siempre es el correcto, porque no es amigable. Es importante, igualmente, dar formación no solo a los técnicos de las áreas de infancia de las distintas administraciones, sino a las fuerzas y cuerpos de seguridad", han recalcado algunos de los representantes de las organizaciones del tercer sector.

RECURSOS

Para abordar los problemas de salud mental que afectan a los niños migrantes no acompañados, las entidades participantes subrayaron la importancia de incorporar un enfoque transcultural en las intervenciones, y de utilizar herramientas lúdicas y adaptadas a sus realidades para facilitar la expresión emocional y la reparación del daño.

Entre las propuestas concretas planteadas, se ha destacado la creación de unidades móviles de atención en salud mental, que permitan llegar a los menores allí donde se encuentren. Asimismo, se insistió en la necesidad de aumentar la disponibilidad de intérpretes y mediadores culturales, y de garantizar un acompañamiento jurídico especializado durante todo el proceso de atención y protección.

La jornada contó también con la participación del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, y con la presencia de organizaciones especializadas en distintas comunidades autónomas.