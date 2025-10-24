Canarias recalca al Estado dar salida a sus presupuestos para dar una financiación "estable" a los trenes

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, ha insistido este viernes que para que avances los proyectos de los trenes de Gran Canaria y Tenerife la Ley General de Presupuestos del Estado debe salir adelante. Ha explicado que esta sería la "fórmula más sencilla" para dar el siguiente paso: la firma de un convenio plurianual que garantice su financiación.

"Si hay ley de PGE, estamos convencidos que se podrá materializar la posibilidad de que se firme un convenio plurianual, como ya sucedió en el año 18 con el convenio de carreteras, porque al final lo que estamos buscando es exactamente lo mismo que se logró en el año 18", ha señalado Rodríguez en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión formulada por Jennifer María Curbelo (PP) en comisión parlamentaria.

Desde el PP han celebrado que el pasado mes de septiembre saliese adelante la firma de un protocolo entre el Gobierno central y canario para los trenes de Gran Canaria y Tenerife porque, ha recordado, "ha sido la falta de una apuesta decidida, como sucedió en la legislatura pasada con el Partido Socialista, sobre todo en el Cabildo de Tenerife, quien guardó en una gaveta el proyecto de los trenes"

"Por suerte, para todos los canarios, al menos también para los tinerfeños, el Partido Popular en esta isla, en la isla de Tenerife, promovió que se incluyesen en los presupuestos del año 2023 partidas presupuestarias para la ejecución y para la redacción de este proyecto", ha puntualizado la diputada.

Asimismo, ha subrayado la apuesta ahora "decidida e inequívoca" por estos proyectos, que refleja un transporte colectivo "eficiente y eficaz" ante un hecho: "Las carreteras no pueden ser infinitas".

Sin embargo, ha lamentado que, en un contexto nacional, la falta de Presupuestos Generales del Estado dificulta el desarrollo futuro del protocolo firmado entre las administraciones estales y canarias para dar avances en el sistema ferroviario de las islas: "¿Cómo podemos garantizar la financiación si también, su propio partido, Coalición Canaria, tiene firmada una Agenda Canaria con Pedro Sánchez, y tampoco cumple y no llegan las partidas a Canarias?", se ha preguntado la parlamentaria.

LA "ÚNICA ALTERNATIVA" AL VEHÍCULO PRIVADO

El consejero de Obras Públicas ha insistido en comisión parlamentaria que los trenes de Canarias, en concreto en Tenerife y Gran Canaria, configuran la "única alternativa al vehículo privado", ya que suponen una apuesta por la movilidad sostenible en las dos islas más pobladas y "con mayores problemas" de congestión de vehículos en las principales arterias viarias de la isla.

"Hasta ahora, y lo tengo que decir así, los Cabildos han liderado en solitario estos proyectos, y en esta ocasión el Gobierno ha querido acompañar, estar presente de manera protagonista también en la ejecución, en la búsqueda de la materialización de la red ferroviaria de Canarias", ha insistido.

Ha celebrado así la firma en septiembre con el Ministerio de protocolos para los proyectos ferroviarios en las islas capitalinas, y con la que el Estado se "compromete" en la financiación, ya sea con fondos propios o europeos, así como la salida adelante de la Ley de Movilidad Sostenible, que incluye una disposición específica para "corresponsabilizarse de la financiación de la red ferroviaria canaria".

Sin embargo, ha insistido, para que ese apoyo sea "definitivo" y, por tanto, se pueda dar el siguiente paso, --un convenio plurianual que otorgue finaciación estable-- tiene que haber "una Ley de Presupuestos Generales del Estado", la fórmula, al menos, más "sencilla" de las existentes, a juicio del consejero.

"Si hay ley de PGE, estamos convencidos que se podrá materializar la posibilidad de que se firme convenio plurianual como ya sucedió en el año 2018 con el Convenio de Carreteras, porque al final lo que estamos buscando es exactamente lo mismo que se logró en el año 18", ha señalado.

Asimismo, todo ello permitiría a los Cabildos insulares garantizar una financiación "estable", precisamente para que estos puedan licitar los primeros tramos de la red, que en el caso del proyecto en Gran Canaria, está a punto de obtener la Declaración de Impacto Ambiental.