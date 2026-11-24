El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante la jornada Canarias hacia el futuro, en el Hotel Santa Catalina, a 27 de octubre de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado este martes un nuevo récord de llegadas de inmigrantes por vía marítima después de que más de 1.900 personas hayan arribado a las costas de El Hierro en 14 cayucos en las últimas 24 horas y solo dos semanas después de que la isla registrase la última cifra histórica.

De las casi 2.000 personas, más de 120 son menores, y se suman a las 800 personas que llegaron este lunes y las más de 400 que lo hicieron el pasado domingo. Una situación que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado de "tristemente histórica" y ha asegurado que no hay respuesta del Gobierno central sobre "qué está pasando" en países de origen.

En una entrevista este martes en 'Hora 25' de la Cadena Ser, Clavijo ha incidido en el "fracaso" de la "cooperación" del Ministerio de Exteriores y de Europa en los "países emisores". En este sentido, ha destacado que "se sigue sin desplegar Frontex" en dichas costas mientras las condiciones para navegar son "buenas".

Así, ha depositado en la Comisión Europea la responsabilidad de "desplegar" toda su "capacidad diplomática" para que Gambia y Senegal "acepten" este cuerpo en el que "hay agentes de los distintos cuerpos de fuerza de seguridad de los distintos países", ha explicado Clavijo.

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Aunque ha criticado que no hubiese acción previa del Gobierno porque "había datos de reactivación" del flujo migratorio, el presidente canario ha asegurado que la colaboración para la derivación de personas a la Península "está funcionando".

"En materia de menores con el Gobierno de España está funcionando también muy bien", ha afirmado Clavijo antes de denunciar que está teniendo "dificultades" con "algunas comunidades" como "Madrid", "Castilla-La Mancha", "Castilla y León", "La Rioja" o "Asturias".

Una negativa por la que ha tenido que solicitar a la fiscalía que "intervenga", según ha explicado el mandatario canario, porque "las comunidades tienen el deber" y terminan colaborando. "Qué necesidad", se ha preguntado, de que la fiscalía tenga que "emitir un oficio para que al final esas plazas se creen".

Por otro lado, ha agradecido al lehendakari Imanol Pradales, al País Vasco y a Navarra, que estén "colaborando muchísimo" con dichos traslados y acogidas de las personas inmigrantes que están llegando a El Hierro y están provocando la "saturación" de los recursos de la isla.