Canarias resalta que cierra 2025 con las mejores cifras de empleo desde 2007 y siendo CCAA con más dinamismo económico

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha resaltado que las islas cerrarán 2025 con las mejores cifras de empleo desde el año 2007 y siendo la Comunidad Autónoma con más dinamismo económico.

En este sentido, el archipiélago lideró el crecimiento económico a nivel nacional, con el mayor incremento porcentual del PIB per cápita y siendo la comunidad donde más bajó el paro en el último año, con las cifras de empleo más altas desde la crisis financiera de 2007-2008.

Mientras, en el área de precios, la tasa de inflación se ha moderado de forma que el Archipiélago está siendo una de las Comunidades con menor tasa de inflación.

Además, este crecimiento económico se está viendo reflejado en la creación de empresas y número de personas trabajadoras autónomas, según ha informado el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

CANARIAS "ESTÁ EN LA SENDA DEL CRECIMIENTO"

Al respecto, Manuel Domínguez señaló que estos datos "demuestran que Canarias está en la senda del crecimiento para alcanzar la diversificación económica con la apuesta por sectores de alto valor añadido y el impulso de REF".

"Las políticas económicas de este Gobierno, enfocadas en la creación de empleo, apoyo al trabajador autónomo, modernización de las empresas y apuesta por sectores emergentes, han dado sus frutos", aseguró.

No obstante, el vicepresidente matizó que no se puede obviar el elevado grado de "incertidumbre" a nivel global por el mayor nivel de proteccionismo y los riesgos geoestratégicos, y a nivel nacional derivado de la ausencia de presupuestos estatales y de la necesidad de mejorar productividad y salarios.

PREVÉ QUE EL COMPORTAMIENTO POSITIVO CONTINÚE

Por su parte, el Gobierno de Canarias prevé que en 2025 y 2026 continúe el comportamiento positivo de la actividad en Canarias si bien a un ritmo más moderado.

El pasado 16 de diciembre el INE publicó la Contabilidad Regional de España en la cual se mantiene para 2024 la estimación del pasado septiembre (4,4%) y se revisó al alza la de 2023 de un 3,6% a un 4,1%.

"En lo relativo al PIB real nuestras previsiones de crecimiento para Canarias para 2025 son de un 2,9% y de un 1,9% en 2026", declaró Domínguez.

BUEN COMPORTAMIENTO DEL TURISMO

El dinamismo de la actividad de la economía canaria se está viendo favorecido por el buen comportamiento del turismo. Así hasta el acumulado a octubre de este año, el número de turistas en Canarias ascendió a 15,1 millones de personas un 4,4% más que en el mismo periodo de 2024, pudiendo cerrar el año en una cifra algo por encima de los 18 millones de turistas, nuevo récord histórico.

El resto de los indicadores turísticos también son favorables. El gasto turístico en Canarias en los tres primeros trimestres de 2025 ascendió a 16.741 millones de euros, 603 millones más que en el mismo periodo de 2024 y 6.055 millones más que en el mismo periodo de 2019.

De igual modo, la rentabilidad del turismo en Canarias ha seguido progresando en máximos históricos cercanos al 82% en el acumulado a octubre.

MEJORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Del resto de sectores que están mostrando también una evolución positiva, el Gobierno de Canarias destacó la mejoría de la actividad del sector de la Construcción favorecido tanto por la actividad pública, la licitación oficial hasta octubre de 2025 creció un 43% respecto al mismo periodo de 2024; como de la privada que se está viendo impulsada por la obra nueva como manifiestan los visados que hasta septiembre aumentaron un 20%.

Dentro de la demanda se constata el crecimiento del consumo privado favorecido por el dinamismo del mercado de trabajo y la moderación de los gastos hipotecarios por la contención del Euribor.

Un indicador de consumo como es el Índice de comercio al por menor creció en el acumulado a octubre un 4,2% anual, situándose en el mayor nivel desde el comienzo de la serie en 2005.

ESTOS DATOS REPERCUTEN EN EL EMPLEO

Por otro lado, el dinamismo de la actividad económica está teniendo su repercusión positiva en el mercado de trabajo. Así los afiliados a la Seguridad Social se situaron en noviembre en cerca de 965.000 (964.517), máximo histórico.

Esto significa un incremento de 6.319 personas respecto al mes anterior (+0,66%) y un incremento anual de 27.689 (+2,96%). Es el récord en la serie histórica del número de afiliados en la historia de Canarias. El Archipiélago es la cuarta región donde más crece la afiliación en el último mes y la tercera donde más crece en el último año.

Ello está teniendo su correspondencia en el paro registrado que ha continuado reduciéndose, situándose en noviembre por debajo de 147.000 (146.640), el menor nivel para un mes de noviembre desde 2007.

De acuerdo con los datos de la EPA la tasa de paro si situó en el acumulado de los tres primeros trimestres de 2025 en el 13,8% el menor nivel para dicho periodo desde 2007.

MODERACIÓN DE LAS TASAS DE INFLACIÓN

En otro orden de costas, el Gobierno ha indicado que en el año en curso, Canarias ha mostrado una moderación de sus tasas de inflación respecto a las observadas en 2024.

Así en el acumulado a noviembre la tasa media de inflación de Canarias se situó en el 2,0% frente al 2,8% del mismo periodo del año anterior. Canarias muestra en noviembre la tasa de inflación más bajas de España.

La inflación subyacente que elimina la distorsión de elementos volátiles como los precios de los carburantes y alimentos frescos también ha mostrado en Canarias un comportamiento más favorable que buena parte del resto de Comunidades.

En noviembre aumentó un 2,0% anual y fue la Comunidad con la segunda tasa más reducida (2,6% a nivel nacional). El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas mostró en noviembre en Canarias una tasa anual del 1,8% frente a una media nacional del +2,8%.

Asimismo, se ha constatado un dinamismo en la creación de empresas y en particular de las sociedades mercantiles. Hasta octubre, las sociedades mercantiles creadas netas (creadas menos disueltas) en Canarias ascendieron a 3.177, el mayor nivel para un acumulado a octubre desde el comienzo de la serie en 2008.

El número de autónomos ha continuado creciendo, ascendiendo en noviembre a 146.812, la cifra más alta de la serie histórica en Canarias.

En el último año, la subida es de 1,74% en las islas, más de medio punto por encima de la media nacional (1,15%), lo que coloca a Canarias como la tercera Comunidad donde más crecen los autónomos a nivel mensual y anual.

La inversión bruta extranjera en Canarias se elevó en la primera mitad de 2025 a cerca de 193 millones de euros, más de 72 millones por encima de su cifra del primer semestre de 2024.

Finalmente, el Ejecutivo ha destacado que Canarias es una de las CCAA más saneada en sus cuentas públicas a tenor de las bajas ratios de endeudamiento público, ya que en la ratio de la deuda sobre el PIB Canarias, con un 10,8% frente a una media de las Comunidades (20,4%) a finales del tercer trimestre de 2025, es la segunda Comunidad con menor ratio sobre el PIB y la que menor ratio per-cápita muestra.