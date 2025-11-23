Canarias reúne este lunes a agentes sociales y empresariales para defender un consumo sostenible frente al Black Friday

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes del sector turístico, empresarial, académico y ambiental se unirán este lunes al 'Circular Monday', una jornada internacional que promueve alternativas "reales" al consumo "compulsivo" asociado al Black Friday, que tendrá lugar el próximo viernes.

El acto tendrá lugar en Tenerife y buscará reforzar al archipiélago "como laboratorio de soluciones circulares", según ha detallado la Consejería de Transición Ecológica en una nota.

Durante esta jornada, el Gobierno regional abordará los "avances" dados con el Plan de Acción de Economía Circular 2024-2025, un intrumento que impulsa la transición del modelo económico canario hacia sistemas "más eficientes, sostenibles", con "menos residuos".

El plan, dotado con cerca de 18 millones de euros, se centra, asimismo, en impulsar infraestructuras, fomentar el ecodiseño, reforzar la gestión de residuos y promover cambios reales tanto en administraciones públicas como en empresas.

ESTRATEGIA CANARIA

Este documento, detallan, se elabora en sintonía con la Estrategia Canaria de Economía Circular 2030, y en su ejecución implica acciones de apoyo a administraciones locales, diagnósticos insulares, incentivos, colaboración con universidades y el impulso de proyectos clave como plantas de compostaje en varias islas.

El director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Pablo Montañés, ha señalado que la economía circular es una "oportunidad" para transformar el modelo económico y hacerlo "más competitivo, más innovador y más sostenible".

"Canarias, por su condición insular y su realidad diferenciada, tiene el potencial para convertirse en un territorio laboratorio que lidere esta transición en Europa", ha añadido.

Montañés ha añadido que el Gobierno continuará reforzando la cooperación con empresas, universidades y administraciones locales para que el cambio sea real y llegue a todos los sectores productivos.