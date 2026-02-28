Canarias se sumará este 2 de marzo a la movilización nacional "por la dignidad" y "justicia" de los autónomos

Los autónomos convocan nuevas movilizaciones el lunes en 40 ciudades, entre ellas Valladolid - PLATAFORMA POR LA DIGNIDAD DE LOS AUTÓNOMOS 30N

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N convocará este 2 de marzo una movilización nacional a la que se sumarán casi 40 ciudades españolas de forma simultánea. La cita dará continuidad al movimiento iniciado el pasado 30N, exigiendo "justicia fiscal, protección social y respeto institucional" para este colectivo.

Asimismo, Canarias se sumará a esta protesta en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, según ha informado la delegación canaria de la Plataforma en una nota.

La organización, que representa a más de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia en España, denuncia que, pese a la "contundencia" de la movilización anterior, celebrada en noviembre de 2025, no se han producido cambios estructurales "reales".

En ese sentido, añaden, el colectivo continuaría soportando una presión fiscal "creciente", con cotizaciones "elevadas" independientemente de los ingresos reales, que se sumarían a una falta de protección social, con una burocracia "asfixiante" que dificulta el acceso a las ayudas y trámites, junto a un "deterioro progresivo" del pequeño comercio y del tejido económico local.

"Lo que empezó en 21 ciudades se ha convertido en un movimiento nacional. No pedimos privilegios: exigimos condiciones justas para trabajar, emprender y sostener la economía real del país", advierten.