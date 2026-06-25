Canarias trabaja en un plan para garantizar asistencia médica, alimentos y alojamiento tras los terremotos

Miembros de los equipos de emergencias trabajan para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela. - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo ha creado un equipo de trabajo, a través de la Viceconsejería de Acción Exterior y las 22 entidades isleñas radicadas en el país, para desplegar asistencia médica, ayudas de alimentos y posibles alojamientos para víctimas de los dos terremotos si fuera necesario.

En una rueda de prensa celebrada tras las reuniones del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, con las entidades, cabildos y ayuntamientos y portavoces del Parlamento, Cabello ha indicado que toda la acción se coordina con el Ministerio de Asuntos Exteriores --Clavijo ha contactado con el secretario de Estado, Diego Martínez-- y la Fundación España Salud.

Ha indicado que la tragedia está aún en una "fase temprana" por lo que el Gobierno canario, por ahora, a falta de hacer un mejor "diagnóstico" sobre el terreno, se ha puesto a disposición del Gobierno central por si necesita refuerzos en los equipos de emergencia.

Por ahora, el Gobierno central va a enviar un vuelo a Caracas con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias a aparte de que la UE ha activado el mecanismo de Protección Civil.

Cabello ha cifrado en unos 55.000 los canarios residentes en Venezuela y otros 90.000 los venezolanos que residen en las islas y comentado que sigue habiendo dificultades para obtener información de posibles fallecidos y desaparecidos, especialmente en Caracas y La Guaira, las zonas más afectadas.

En esa línea ha explicado que "es importante transmitir también prudencia y paciencia" y adelantado que este viernes se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario, a las 12.30 horas, para evaluar la situación con todas las consejerías.

Ha insistido en que no tienen "nada oficial" sobre posibles víctimas canarias pero no oculta que hay "mucha preocupación" porque hay personas que "no están pudiendo localizar" a familiares y amigos por lo que hay "más dudas que certezas".

"Tenemos personas de las entidades que no estamos localizando y nos tienen preocupados", ha indicado.

Cabello ha explicado que les han transmitido "cierto grado de miedo y preocupación" porque "se siguen produciendo réplicas" y temen también como quedan las infraestructuras, aparte de que hay zonas del país sin luz y con problemas con acceso a internet y la telefonía.

El portavoz ha destacado que los centros canarios en Venezuela suponen la "mayor red" que hay sobre el territorio hasta el punto de que muchos ofrecen para poder albergar "soluciones alojativas si fueran necesarias".

"Todavía estamos en la fase de emergencia y tenemos que, desde la prudencia pero sí con mucha responsabilidad, ser capaces de realizar un diagnóstico lo más lo más acertado posible antes de desplegarnos sobre el territorio", ha explicado.

Ha apuntado que aún no saben "cuáles son las necesidades" reales de la sociedad venezolana y se trata, de forma gráfica, de "molestar lo menos posible" y tratar de "ofrecer toda la ayuda posible" y tratar de localizar a las personas desaparecidas.