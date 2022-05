Canarias por la Vida dice que facilitar el acceso al aborto a menores "es dejarlas abandonadas"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Canarias por la Vida ha apuntado, ante la aprobación de la reforma de la ley del aborto en el Consejo de Ministros, con la que se da luz verde para seguir su trámite parlamentario, que facilitar el acceso al aborto a menores sin el consentimiento de sus padres "es dejarlas abandonadas".

Para Canarias por la Vida el acceso al aborto facilitado a menores de edad sin necesidad del conocimiento de sus padres "es dejarlas abandonadas en un momento de especial vulnerabilidad e incertidumbre, sin el apoyo de quienes más las conocen y quieren", según ha señalado la plataforma en un comunicado.

Al respecto, la portavoz de dicha plataforma, Romina Gemignani, ha considerado que además se expone a las menores "a toda una vida de cargar con el peso del aborto y sus posibles consecuencias físicas y psicológicas", algo que "no" le desea a "ninguna mujer y, lamentablemente, son muchas", dijo, las que acuden a la organización "con secuelas dramáticas".

Asimismo, ha señalado que a ello se suma que el aborto precoz "trae aparejado una probable mayor tasa de reincidencia", ya que entiende que se recibe el mensaje de que el "aborto es un método anticonceptivo más, cuando no lo es, porque la concepción ya tuvo lugar y ya existe su hijo, con el que se acaba".

Para la plataforma con esta reforma "se conculca el derecho de los padres a la asistencia de los hijos y se socava su patria potestad", de tal forma que se les pone "al nivel de irrelevantes, algo absolutamente reprobable".

Sobre la eliminación del período de reflexión, expone que "ya de por sí tres días eran notoriamente insuficientes" para sopesar una decisión "vital de tanto calado" como para "siquiera contemplar como una propuesta seria el que se apuren aún más los plazos".

"Las mujeres ya no recibían toda la información con la ley vigente porque no se les dejaba ver una ecografía, escuchar el latido del bebé, ni saber exactamente cómo era el procedimiento que se les iba a hacer, sus posibles consecuencias o el destino de los restos de su bebé. Tampoco se informaba concienzudamente sobre todas las ayudas disponibles, por lo que no se daban las condiciones para un verdadero consentimiento informado", apostilla.

Esto, añade, con la nueva reforma "se dará por válido", de tal forma que ha indicado que la mujer "queda indefensa y coartada" en su libertad porque "sin información no se puede tomar una decisión del todo consciente".

En cuanto al listado de médicos objetores, la plataforma ha expuesto que "es otro medio de presión para vulnerar su derecho porque quedarán fichados en una especie de lista negra" por "cuidar a todos sus pacientes, sin distinción de edad o estado de desarrollo".

Finalmente la portavoz de la plataforma ha considerado que en "todo esto vuelve a haber un gran olvidado que es el bebé en gestación, el más indefenso e inocente, que es invisibilizado y apartado como un estorbo, cuando merece el mismo cuidado y protección que su madre, incluso más, por ser el más vulnerable".