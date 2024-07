Canarias volverá a gravar los cigarrillos electrónicos y el vapeo en los presupuestos de 2025

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha anunciado este miércoles que mantendrá en los presupuestos de 2025 el gravamen fiscal para los cigarrillos electrónicos y vapeo aprobado por primera vez en las cuentas de 2024.

En respuesta a una pregunta de ASG en comisión parlamentaria ha recordado que el Gobierno canario fue pionero en España al fijar 0,10 euros por mililitro, tanto con nicotina como sin nicotina, y ha indicado que sería "deseable" que la directiva europea recogiera expresamente una tributación para los líquidos de los cigarrillos electrónicos y el calentado.

Ha indicado que el compromiso del Gobierno canario por la salud "está más que demostrado" y está muy "por encima" del resto del territorio nacional y de muchos países de la Unión Europea (UE) que no utilizan esta medida complementaria.

"El compromiso [de Canarias] por la salud está más que demostrado, porque hemos sido los primeros en España en introducir un gravamen especial sobre determinados productos y asimilarlo, por las consecuencias sanitarias que usted ha comentado, a las labores de tabaco más tradicionales", atajó.

Sobre el contexto europeo, explicó que "ha habido una sentencia reciente del 24 de marzo en la que el Tribunal Europeo ha reconocido que dentro de la directiva, en el cajón desastre que se denomina los demás tabacos, incluía estos productos como el tabaco calentado".

ANIMA A DAR EL PASO CANARIO AL RESTO DE ESPAÑA Y DE LA UE

Así, cree que esto es un "un paso hacia adelante" porque "hace ver que en ese cajón desastre el espíritu de la directiva no es excluir todos los productos derivados del tabaco, sino que tiene un cajón desastre en el cual se puede meter", algo a lo que animó a hacer al resto del país, donde "no hay ningún gravamen" especial, y de países de la UE que aún no lo hacen.

La diputada de ASG Melodie Mendoza consideró que los vapeadores y los cigarrillos electrónicos son un "modo engañoso de iniciación al tabaco entre la población adolescente", algunos incluso con "apariencia de juguetes y sabores dulces", de ahí que el Ministerio de Sanidad haya abierto la puerta a darle el mismo tratamiento que el tabaco convencional.

"Es cierto que algunos vapeadores no contienen nicotina y no tienes adicción a esa sustancia, pero no están exentos de tener un riesgo contra la salud, sobre todo relacionados con problemas pulmonares en forma de lesiones, y si hablamos de los niños, siempre tenemos que tener en cuenta que este gesto forma o puede generar un hábito", ha indicado.

PROTECCIÓN ESPECIAL A LOS MENORES

Además, ha apuntado que "no existe ninguna evidencia sólida" de que el cigarrillo electrónico tenga alguna "utilidad" como herramienta para poder abandonar el tabaquismo, aparte de que los niños que los utilizan tiene "hasta el triple" de posibilidad de consumir tabaco en el futuro.

Por ello cree que un posible incremento adicional de la fiscalidad tiene un "doble beneficio" ya que incluye un efecto disuasorio y también se obtienen más recursos para la prestación sanitaria.