Carolina Igal, nueva directora de Aeropuertos del Grupo Canarias de Aena

Archivo - Carolina Igal, nueva directora del grupo de aeropuertos canarios de Aena - JUAN CARLOS SANZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aena ha nombrado a Carolina Igal Oneca directora de Aeropuertos del Grupo Canarias a partir del próximo 1 de noviembre.

Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad de Navarra, también ha realizado el Programa de Desarrollo Directivo (PMD) de ESADE y ha desarrollado su trayectoria profesional en Aena en los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha asumido de forma progresiva responsabilidades de creciente complejidad en los ámbitos de la seguridad operacional y la gestión aeroportuaria.

Desde el año 2023 es la directora de Operaciones del aeropuerto madrileño, donde ha desempeñado previamente otros cargos de responsabilidad como el de jefa de la División de Operaciones (2021-2023); jefa del Departamento de Control de Operaciones (2015-2021) y jefa del Departamento de Seguridad Aeronáutica (2012-2015).

Esta evolución profesional refleja una sólida experiencia en la gestión de operaciones aeroportuarias, el liderazgo de equipos multidisciplinares y la coordinación de procesos para la actividad y la seguridad de un aeropuerto, recoge una nota del gestor aeroportuario.

En su última etapa, ha sido la máxima responsable de la puesta en marcha de la conducción remota de las pasarelas de embarque del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, proyecto pionero a nivel mundial y ha liderado la exitosa implantación de los nuevos requerimientos europeos de control fronterizo, el diseño del nuevo Centro de Gestión Aeroportuaria que ahora empieza a construirse y la elaboración de los proyectos de ampliación del aeropuerto que consolidarán el hub madrileño.

Además, ha estado al frente de las divisiones de Ingeniería y Mantenimiento, Tecnologías de la Información, Seguridad, Operaciones y Centro de Gestión Aeroportuaria, en las que se han llevado a cabo numerosos proyectos de innovación.

Luis López Chapí, actual director de Aeropuertos del Grupo Canarias, cesa a petición propia tras cuatro años al frente de las ocho infraestructuras aeroportuarias del archipiélago.

LÓPEZ CHAPÍ SE QUEDA AL FRENTE DE TENERIFE SUR

López Chapí, que continuará desarrollando su labor profesional en el Aeropuerto de Tenerife Sur, ha liderado una de las etapas de mayor crecimiento del tráfico aéreo en Canarias, consolidando el papel de los aeropuertos como infraestructuras estratégicas para la cohesión territorial, el desarrollo económico y la competitividad turística de las islas.

Bajo su dirección, los aeropuertos canarios han sabido anticiparse al crecimiento de la demanda, promoviendo modificaciones de horarios operativos, adaptaciones funcionales y soluciones organizativas que han permitido reforzar la capacidad disponible de las instalaciones y atender eficazmente las necesidades de pasajeros, aerolíneas e instituciones, resaltan desde Aena.

Uno de los aspectos más relevantes de su gestión ha sido sentar las bases del desarrollo aeroportuario de Canarias, impulsando y coordinando, junto con las distintas áreas de Aena y administraciones implicadas, los principales proyectos de transformación de los aeropuertos de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Tenerife Sur y César Manrique-Lanzarote.

Asimismo, participó en la definición funcional de las actuaciones previstas para los aeropuertos de Gran Canaria y Fuerteventura, así como en la preparación del marco inversor que sustentará el crecimiento futuro de la red aeroportuaria canaria.

Su paso por la Dirección de Aeropuertos del Grupo Canarias deja una impronta de "compromiso, diálogo y visión estratégica", remarca Aena, que le agradece su trabajo y le desea lo mejor en esta nueva etapa, donde seguirá aportando su experiencia y profesionalidad.