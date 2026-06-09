Casi 4.000 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en el dispositivo de seguridad de León XIV a Canarias

Un agente de la policía Nacional pilota un dron durante la presentación del dispositivo de Seguridad Aérea con motivo de la próxima visita apostólica del Papa León XIV, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). Este acto demostrativo, desarrollado por la - Eduardo Parra - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 4.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil formarán parte del dispositivo especial de seguridad organizado con motivo de la visita del Papa León XIV a Canarias, en concreto, a las islas de Gran Canaria y Tenerife el próximo jueves y viernes.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, destaca que "el despliegue de seguridad preparado para la visita del Papa a las islas es uno de los más amplios y coordinados de los últimos años", subrayando la participación conjunta de Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos de seguridad locales y servicios de emergencias en un operativo que incluye controles preventivos, refuerzo de unidades especializadas y un seguimiento continuo y coordinado.

"El objetivo principal es garantizar que toda la agenda de Su Santidad León XIV se desarrolle con total normalidad, protegiendo tanto al Pontífice como a los miles de ciudadanos que asistirán a los actos previstos, así como también minimizar el impacto en lo posible en el resto de la sociedad, todos los recursos necesarios están activados", señala Pestana.

En cuanto a la Policía Nacional, tanto por parte de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana como por parte de la División de Operaciones y Transformación Digital y la Comisaría General de Información, se va a llevar una importante movilización de medios personales y materiales en el archipiélago.

En concreto, en apoyo a los eventos de Gran Canaria el jueves junio se van a desplegar 1.465 efectivos, de los que 565 son personal propio de la Comisaría Provincial de Las Palmas.

Asimismo, el parque móvil del dispositivo previsto por Policía Nacional incluye 141 vehículos.

En Tenerife, el despliegue por parte de Policía Nacional para los actos previstos el viernes 12 de junio incluye un total de 1.310 policías, de los que 500 proceden de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife y 260 se desplazarán desde Gran Canaria una vez concluida la agenda pública del Pontífice en esa isla.

Igualmente habrá 134 vehículos movilizados, detalla la Delegación del Gobierno en una nota.

SERVICIOS TÉCNICOS

El total desglosado incluye a aquellos que prestan servicios técnicos, de integración de sistemas de video vigilancias, telecomunicaciones, arcos y escáner, medios aéreos (helicópteros, drones y anti drones), así como Unidades tácticas (GEO o GOES), orden público (UIP), protección inmediata de Su Santidad (Unidad Central de Protecciones Especiales), Seguridad Ciudadana, Información o Policía Judicial.

Por su parte, la Guardia Civil va a desplegar 1.260 efectivos durante la visita oficial del Papa León XIV a Canarias, de los cuales 429 proceden de unidades con base en la Península.

En el dispositivo se desplegarán 126 motocicletas y 266 vehículos de cuatro ruedas de diferente tipo.

En cuanto a medios aéreos están previstos 2 helicópteros, más de 12 drones y 9 equipos anti drones.

Desde el ámbito marítimo, se contará con más de 8 embarcaciones de diferentes tipos (buque oceánico, patrulleras de altura, embarcaciones auxiliares), todas ellas pertenecientes a unidades canarias.

De manera particular, y en lo que a apoyos desplegados desde la Península por parte de Guardia Civil se refiere, habrá unidades de reserva (289 agentes); de tráfico (80 agentes); investigación (48 agentes); seguridad ciudadana (cuatro) más personal y medios técnicos especializados en el refuerzo de comunicaciones y transmisión de imágenes en tiempo real, funcionamiento de vehículos y seis efectivos del Estado Mayor del Mando de Operaciones, en refuerzo de las actividades de la Zona de Canarias.