La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha defendido este martes las "muy buenas sensaciones" que tiene la formación en la calle frente a los comicios del próximo domingo, 29 de noviembre, pese a los resultados de las encuestas prospectivas "encargadas por una parte interesada, que hacen "unas 30 llamadas en toda Canarias" y que a la formación nacionalista no le dicen "nada".

"Tenemos muy buenas sensaciones. Tenemos la encuesta de la calle. Llevamos un mes y medio en todas las islas, en todos los barrios, escuchando a todos los sectores, y no sólo para trasladarles nuestro compromiso, nuestro programa electoral, sino también para rendir cuentas del trabajo realizado", ha señalado Valido durante la presentación del 'Contrato con Canarias', con el que el partido nacionalista anima a los candidatos a "comprometerse" con las islas.

Ha recordado, asimismo, que de los diputados de otras formaciones que Canarias eligió en las elecciones de 2023 "ni se han visto ni la gente los recuerda" en contraste con la representación de Coalición Canaria en Madrid. "No sé qué cuentas pueden rendir, pero yo sí que puedo rendir cuentas del trabajo realizado, así como los senadores en las distintas islas de Coalición Canaria", ha incidido Valido.

La nacionalista y candidata de la formación al Congreso ha visibilizado el trabajo de campaña ejercido de cara al próximo 29N, que ha ido más allá "de explicar el programa electoral" de la formación: "Hemos podido escuchar y contestar preguntas. Y esa es la mejor encuesta posible. Esa es la que nos da las sensaciones, las encuestas que hemos estado viendo durante un mes. Las que hacían unas 30 llamadas en toda Canarias, y estaban encargadas por una parte interesada, no nos dicen nada", ha aseverado Cristina Valido.

"Estamos en la calle, en los pueblos, en los barrios, estamos escuchando, y esa es la única encuesta que nos vale. Las sensaciones son buenas. Nos quedan algunos días, y en esos días yo estoy convencida de que los datos todavía pueden mejorar", ha argumentado Valido, que ha puntualizado que aún "hay mucha gente que no ha decidido su voto", otras tantas personas "confundidas con el ruido peninsular, con esas grandes cadenas nacionales que les meten todo el rato en la cabeza que tienen que elegir entre rojos o azules".

"Nos vamos a desgañitar para que los canarios entiendan, sean conscientes y asuman la responsabilidad que les toca el domingo, de elegir a los canarios que hoy dicen que van a ir a Madrid a defendernos, que sean canarios que no vuelvan a desaparecer el día 30 y que pierdan la voz", ha añadido la candidata nacionalista.

CONTRATO CON CANARIAS

Durante su intervención, Valido ha presentado el 'Contrato con Canarias' de la formación. Un documento con diez medidas en defensa de recursos, inversión y medidas para el archipiélago en la próxima legislatura y con el que invita a los candidatos canarios del resto de fuerzas políticas a sumarse para apostar por las islas en Madrid. "Queremos saber si van a apoyar que las viviendas en Canarias se vendan a las personas que viven aquí", ha comenzado Valido, defendiendo que en "un territorio limitado, la vivienda que se construye y sale a la venta debe ser prioritariamente para quienes viven en Canarias".

La candidata nacionalista también ha defendido para las islas el 100% de la subvención al transporte de mercancías hasta el lugar del destino final porque, ha proseguido, "Canarias no puede seguir teniendo la cesta más cara de la compra" a consecuencia de los efectos de la doble insularidad. "No puede ser que nuestras islas más alejadas tengan todavía la compra más cara", ha añadido.

En materia migratoria, y de forma especial a la situación que padece la isla de El Hierro, Valido ha reclamado una protección de las fronteras, apelando al "compromiso" del Estado para que se incrementen los recursos de asistencia a la crisis migratoria y la mejora de los acuerdos y relaciones diplomáticas con los países de origen ante la llegada continua de migrantes irregulares.

"Queremos que se comprometan a blindar la derivación de las personas migrantes y de los menores cuando Canarias tenga sus recursos llenos. Queremos que garanticen que van a hacerlo, que suscriben este compromiso", ha agregado la candidata nacionalista.

Coalición Canaria-Primero Canarias también invita a suscribir el alivio a la carga fiscal de los trabajadores en Canarias, ante la "dificultad de vivir en un territorio tan alejado, donde todo es muchísimo caro". En ese sentido, la formación nacionalista reclama por medidas fiscales y bonificaciones a la seguridad social para que las empresas incrementen la retribución a sus trabajadores.

Y en el ámbito laboral, la formación también ha abordado la necesidad de una revalorización de las pensiones, atendiendo a la realidad de que Canarias "tiene 41.000 personas viviendo con pensiones no contributivas y que perciben una media de 500 euros al mes". Por ello, la candidata al Congreso por Santa Cruz de Tenerife ha exigido que las pensiones no contributivas se eleven hasta alcanzar las pensiones mínimas contributivas para que sean "dignas".

FINANCIACIÓN DE SERVICIOS

Cristina Valido ha reclamado, además, una "financiación justa" para Sanidad, Educación y Dependencia. "A Canarias le faltan 1.400 millones. 1.400 millones para nuestros servicios públicos, para la educación, para la sanidad y para la dependencia", ha subrayado la nacionalista, que ha recordado que el Gobierno central "sigue sin pagar" el 50% del gasto en Dependencia en 20 años y que, de acudir a los tribunales, supondría una suma de 1.500 millones de euros a liquidar.

También ha aprovechado la ocasión para garantizar la continuidad de la gratuidad del transporte público en Canarias, una tierra "con tantas dificultades y precios tan elevados" y donde la bonificación al transporte público en el archipiélago "ayuda a trabajar, a estudiar, a ir al médico y a completar la nevera, al no tener que gastar los cientos de euros en comprar los bonos de transporte".

Valido ha defendido, además, el "blindaje" a la bonificación del 75% al transporte aéreo en Canarias para que "no se tengan tentaciones futuras de intentar reducir el porcentaje de la bonificación con cualquier excusa", ya sean "crisis, recortes o sacrificios" porque, ha dicho, "el 75% no se pone en riesgo".

DEFENSA DEL REF Y SECTOR PRIMARIO

En defensa del sector primario, y ante la negociación del marco financiero plurianual de la Unión Europea, Valido ha insistido en la protección al programa europeo del Posei: "Quiero que se comprometan hoy, tanto el PSOE como el PP, como Vox, como Frente Amplio, a que las ayudas del POSEI y de Europa vayan a seguir viniendo directamente de Bruselas a Canarias, a que no se van a quedar en Madrid".

Valido ha defendido, además, que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias beneficie a todos los sectores económicos de Canarias, en especial a los jóvenes emprendedores. "No puede ser que un candidato peninsular venga a Canarias a decir que garantiza el 75% (al transporte aéreo) y a reglón seguido diga que se va a cargar el REF", ha insistido la candidata.

Finalmente ha invitado a los candidatos canarios a suscribir en los días que restan para el cierre de campaña de cara a las elecciones del 29 de noviembre los "diez puntos" del 'Contrato con Canarias "para garantizar no solo su defensa de estas medidas" presentadas sino que además "las apoyarán" cuando Coalición Canaria las defienda en Madrid: "Este es el contrato que nosotros asumimos".